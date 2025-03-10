İmamoğlu'na yakın isimlere mali tedbir kararı! Kim oldukları ortaya çıktı: "Telefonuma gelen SMS'i dolandırıcılık sandım, 500 lira yollayamadım"

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yandan hakkındaki davalar bir yandan cumhurbaşkanı aday adaylığıyla gündemde. Bu sırada geçtiğimiz perşembe günü, İmamoğlu’na yakın çok sayıda isme mali tedbir kararı alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alındığını aktardı. Terkoğlu, bu isimler arasında İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz olduğunu yazdı ve "İmamoğlu’nun 'Aralarında tanımadıklarım da var' dediği isimlerin önemli bölümü ise İBB iştiraklerinden ihale alan şirketlerin sahipleri" dedi.

KARARI SMS İLE ÖĞRENMİŞ: "DOLANDIRICILIK ZANNETTİM"

Necati Özkan ise karar hakkında şöyle konuştu:

"Cuma günü öğle yemeğindeydim, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’nden bana bir SMS mesajı geldi. Mesajda ‘adınıza kayıtlı gayrimenkul üzerinde el koyma kararı şerhi tesisi işlemi yapılmaktadır” deniyordu. Ben mesajı bir tür dolandırıcılık zannettim. Yine de içime kurt düştü ve avukatıma gönderdim. Avukatım, Tapu Müdürlüğü’ne ve adliyeye iki avukat arkadaşını gönderdi. Sonuçta, Başsavcılığın yaptığı bir işlem olduğunu doğruladı. Ardından, bir arkadaşımın ikazıyla, banka hesabımdan, kontrol için, eşime 500-1000 lira para göndermeye çalıştım, yapamadım. Şahsi hesabım dondurulmuştu. Bankayı aradım, şubenin haberi bile yoktu. Sonrasında da Ankara Çankaya Tapu Müdürlüğü’nden benzeri bir mesaj geldi."

"Ben profesyonel bir iletişimciyim. 42 yıldır çalışıyorum, piyasada tanınan muteber bir şirketim var. Ulusal veya uluslararası markalara iletişim kampanyaları yaptım. Mevcut hükümetin yönettiği çeşitli bakanlıkların, Merkez Bankası, Halk Bank gibi kuruluşların ya da kamu idarelerinin projelerinde uzun yıllar ihalelere girerek görev aldım.

"YILLARDIR İBB VEYA İŞTİRAKLERİNİN İHALELERİNDEN UZAK DURUYORUM"

Örneğin Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine katılarak yılda 5, 10, 15 milyon dolarlık bütçeler yönettim. Özetle; şirketim yıllarca kendi alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri oldu. Türkiye dışında da birçok projeyi yönettim. İletişim benim profesyonel işim, tutkum. Bugüne kadar 40’tan fazla ülkede konferanslar, dersler verdim. İBB’de ise ne bir görevim, ne bir sorumluluğum, ne de imza yetkim var. Dahası, yıllardır İBB veya iştiraklerinin ihalelerinden uzak duruyorum. Girsem hakkıyla alıp yapabileceğim işler olduğu halde bunu tercih ediyorum. Çünkü İBB benim için bir kâr alanı değil.

"EKREM BEY DOĞRU BİR LİDER ALTERNATİFİ"

Ekrem beyin Türkiye için doğru bir lider alternatifi olduğuna inandığım için onu destekliyorum. Ekrem Bey’le ilk kez 2013 yılının sonbaharında tanıştık ve çalıştık. 2014’te Beylikdüzü’nü kazandıran kampanyasını yönettim. O tarihte ondaki ışığı gördüm. O günden beri bizzat Ekrem İmamoğlu’nun siyasal iletişim danışmanlığını yapıyorum.

"EKREM BEYİ OYUN DIŞINA ATMAK GİBİ BİR ÇABA VAR"

Avukatımın bana söylediği; bu bir soruşturma dosyası ve dosyada gizlilik kararı var. O nedenle konu nedir, suç isnadı nedir, benim hangi davranışımı hangi kanunun hangi maddesine aykırı bulmuşlar, bilmiyorum. Fakat belli ki Ekrem Bey’in merkezde olduğu bir yapı kurmaya çalışılıyor. Beni de orada göstermeye çalışıyorlar. Bir kez daha buradan Ekrem beyi oyun dışına atmak gibi bir çaba var. Ben kendimi biliyorum. Verilmeyecek bir hesabım yok. Yapılanların hukuken hiçbir dayanağı yok, tamamen gayrimeşru."

İBB'YE BAĞLI MEDYA AŞ'DE BİLGİSAYARA EL KONMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koymuştu.

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