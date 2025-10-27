HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İmamoğlu kararı sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama... Çok sert tepki gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun, 'siyasi casusluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilmesi sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Karara çok sert tepki gösteren Özel, "Seçimi ortadan kaldırmak için ya sandığı ortadan kaldırırsın ya da sandığa girecek rakibi" diye konuştu.

İmamoğlu kararı sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama... Çok sert tepki gösterdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'siyasi casusluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"ELLERİNE AYAKLARINA BULAŞTIRDILAR, DOLANDIRDILAR"

Özel, "Demek ki bu kadar aciz bir duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler. Ekrem İmamoğlu'ndan ve arkadaşlarımızdan ne terör örgütüne destek ilk başta söyledikleri gibi 'Kent uzlaşısı' ile terör örgütüyle ilişkiyi, ne hırsızlığı, ne yolsuzluğu ispat edemediler. Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine ayaklarına bulaştırdılar, dolandırdılar. En sonunda son çare 'Yeni baştan bir şey yapalım, biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz' diye bir şey söylüyorlar ortaya" dedi.

Özel, “Kendi yalanını doğruymuş gibi, kendi iftirasını gerçekmiş, hakikatmiş gibi ifade edip insanlara iftira atıyor. Elde ettiği kamu gücü yoluyla anayasal düzeni askıya alıyor. Yarın öbür gün gerçekten birileri yargılama yapacak olursa burada anayasal düzene karşı bir suç işleniyor. Birilerinin demokrasiyi kullanarak, seçimleri kullanarak elde ettikleri makamları kötüye kullanarak, demokrasiyi ve seçimleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Seçimi ortadan kaldırmak için ya sandığı ortadan kaldırırsın ya da sandığa girecek rakibi" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den ilk açıklama: "Ellerine ayaklarına bulaştırdılar"Özgür Özel'den ilk açıklama: "Ellerine ayaklarına bulaştırdılar"
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.