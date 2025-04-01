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'İmamoğlu' kulisi tartışma yarattı: Sinan Burhan'dan Özgür Özel'e yanıt geldi

01.04.2025 11:27
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağı yönünde günler öncesinden kulis bilgisi paylaşan gazeteci Sinan Burhan dün CHP lideri Özgür Özel'in gündemindeydi. Bu olay tartışmaları beraberinde getirirken Burhan'dan Özel'e yanıt geldi. Kendini "Gazeteci olarak bir kulis bilgisini aktardım" diyerek savunan Burhan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki yeni sözleri dikkat çekti.

'İmamoğlu' kulisi tartışma yarattı: Sinan Burhan'dan Özgür Özel'e yanıt geldi

Tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek yeni kararlar merak konusu. Türkiye'nin konuştuğu soruşturmaları gazeteci Sinan Burhan 11 Mart'ta canlı yayında kulis bilgisi olarak paylaşmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bununla ilgili değerlendirmesine Burhan'dan yanıt geldi.

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Özgür Özel dün yaptığı konuşmada "Canlı yayında, TV ekranlarında 11 Mart günü Sinan Burhan adlı gazeteciye 19 Mart’ta yapılacak tutuklama 8 gün öncesinden ifade ediliyorken, kaynak bir Cumhur İttifakı genel başkan yardımcısıyken bayramı zehir edenlere söyleyecek uygun söz yoktur" demişti.

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"BİLGİYİ VERİRKEN ŞAŞKINLIĞIMI DA DİLE GETİRDİM"

Özel'in sözleriyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Sinan Burhan şunları kaydetti:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, az önce yaptığı açıklamada, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından önce bu durumu bir gazeteci olarak benim haber verdiğimi ifade etmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki, bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Bilgiyi verirken bunun izaha muhtaç bir iddia olduğunu söyledim ve şaşkınlığımı da dile getirdim. Bir gazeteci olarak, haber kaynaklarımızdan gelen bilgileri kamuoyuna aktarmak görevimizdir.

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"SAYIN EKREM İMAMOĞLU SEÇİMLERE GİREBİLMELİDİR"

Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel’in parti politikaları ve dünya görüşleriyle farklı düşündüğümüz noktalar olabilir. Ancak kesin ve net olarak ifade etmek isterim ki, Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlere girebilmeli, yarışabilmelidir. Demokrasinin gereği budur.

"BU İDDİA CHP ÇEVRELERİNDE DE KONUŞULUYOR"

Hukuki konular ve iddialar benim karar vereceğim bir alan değildir. Sayın İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve terörle irtibat iddiaları benim değil, yargının iddiasıdır. Kaldı ki, CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tutuklama beklediklerini ifade ederek ön seçim kararı aldıklarını söylemiştir. Bu iddia, CHP çevrelerinde de konuşulan bir konudur.

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"BU HABERLERİN BİRÇOĞU YALAN ÇIKTI"

Gazeteci, kaynağına güvenmeden açıklama yapmaz. Kendini CHP’ye yakın olarak gören bazı gazeteciler, Sayın Erdoğan, ailesi, bakanlar ve MHP ile ilgili onlarca belgesiz haber yaparken kaynaklarını açıklamamıştır. Bu haberlerin birçoğu da yalan çıkmıştır. Ben ise gazeteci olarak bir kulis bilgisini aktardım. Sayın Özgür Özel ile polemik yapmayı doğru bulmam. Ancak halkımızın bilgi sahibi olması gerekir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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