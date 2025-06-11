İmamoğlu’ndan Ferdi Zeyrek’e veda paylaşımı: “Güzel ruhunu asla unutmayacağım”

Elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ferdi Zeyrek’e veda etti.

İmamoğlu adına “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından, Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesine ilişkin “Bir yiğidin ardından…” başlıklı bir mesaj yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in büyükşehir belediye başkanı adayı olduktan sonra ziyaretine geldiğini söyledi, “Manisa için aldığı sorumluluğun heyecanını ve başarma arzusunu bedeninde, ruhunda taşıyordu. Kucaklaştığımızda yüksek enerjisini ve coşkusunu hissettim. Başarma arzusu çok yüksek, güçlü, tutkulu bir başkan ile bilgi, deneyim ve proje paylaşımı yaptığımı o anda anlamıştım. Hiç şüphe etmeden kendisini uğurlarken Sayın Özgür Özel’in çok isabetli bir ismi Manisa’ya şehr-i emin olarak tespit ettiğini görmüştüm. Enerjisi ve coşkusu zirve yapmış halini seçimi kazandıktan sonra, birlikte neler yapabiliriz, ortak projeler nasıl geliştirebiliriz toplantısında yaşadım” dedi.

“GÜZEL RUHUNU ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Ferdi Zeyrek’in Manisa ve çok önemli ilçeleri için yola çıktığını, oy veren-vermeyen herkesin başkanı olduğunu, ruhunda partizanlığın zerresini taşımadığını hatırlatan İmamoğlu, “İnsanı insan olduğu için seven, cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk sevdalısı bir yiğidi görmüştüm karşımda. Başkanımızla her bir araya gelişimizde artan coşkusunu, inancını, görev tutkusunu, güler yüzünü ve mücadeleci ruhunu hissediyordum” diye yazdı.

İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“En zor koşullarda ve zamanlarda hiçbir arkadaşını yalnız bırakmayan Ferdi Başkan’ın beni en son Silivri ziyaretindeki güç veren kucaklaması, benden uzun boyuyla başını eğip omzuma koyarak yiğit duruşu ile bana ‘Seni asla yalnız bırakmayacağız’ sözünü ve o güzel ruhunu asla unutmayacağım. Silivri’den dualarımla ve gözü yaşlı ona eşlik edip ebediyete uğurlarken kıymetli başkanımızın; dualarını alkışları ile bütünleştiren hemşehrilerini, dostlarını izlemek ve böyle bir insanın yol arkadaşı olmak beni çok ama çok duygulandırdı.

“FANİ DÜNYADAN GÖÇTÜ AMA HEP BİZİMLE OLACAK”

Çok büyük iz bıraktı Ferdi Zeyrek. Erken göçtü fani dünyadan. Hizmet ruhu ve enerjisi ondan sonra gelecek bütün yerel yöneticiler için rehber ve ışık olacaktır. Ferdi Başkanımızın uğurlandığı bu emsalsiz ve duygusal görüntüler; Milletimizin bu zor günlerinde iyi niyetli, güleryüzlü, birleştirici, siyaseti amaç değil hizmete araç gören, partizanlıktan uzak, adaletli ve kucaklayan bir anlayışa ne kadar büyük bir tutku ile sarıldığının özeti olmuştur. Ferdi Zeyrek en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bir olmanın, birlikte olmanın önemini bize yaşattı. Fani dünyadan göçtü ama hep bizimle olacak. Seni hiç unutmayacağız, mekanın cennet olsun! Ruhun şad olsun!”