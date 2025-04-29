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İmamoğlu'ndan mitinge çağrı! 'Helikopter' göndermesi dikkat çekti

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'nin Başakşehir'deki mitingi için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. İmamoğlu'nun, "Helikopterin camından İstanbul’a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız." sözleri dikkat çekti.

İmamoğlu'ndan mitinge çağrı! 'Helikopter' göndermesi dikkat çekti
Ufuk Dağ

İBB Başkanıyla gözaltına alınıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu için CHP mitingleri devam ediyor. İmamoğlu da sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak Başakşehir mitingi için çağrı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Helikopterin camından İstanbul’a kendi mülkü gibi bakan değil; milletin sinesinden ve gözünden bakan taraftayız.

KANAL İSTANBUL'A TEPKİ

İstanbul’un annelerinin, bebeklerinin, çocuklarının, gençlerinin, emeklilerinin, çiftçilerinin ihtiyaçlarını düşünen, çözüm üreten, İstanbul’un muhafızı olmayı ilke edinen akılla hareket ediyoruz.

İstanbullu hemşehrilerimi yarın saat 20.30’da Başakşehir’de İstanbul’un muhafızı olmaya, İstanbul’un talanına, Kanal İstanbul adlı ihanet projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyorum.

İstanbul Senin!
İstanbul’un Muhafızlarıyız!

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Başakşehir
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