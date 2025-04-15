İmamoğlu'ndan 'zirai don' açıklaması: "Etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta tüm tarım bölgelerinde meydana gelen zirai don felaketi, başta meyve ve sebze olmak üzere, çok geniş ölçekteki ekili ve dikili alanlarda büyük zararlara neden oldu.

"ÜRÜN GELİRİNDEN YOKSUN KALMASI BÜYÜK BİR SORUN TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Tüm üretim masraflarını yapmış olan çiftçimizin ürün gelirinden yoksun kalması, üretici ve üretimin devamlılığı açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir.

"ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ETKİLİ ÖNLEMLERİN ACİLEN DEVREYE SOKULMASI ZORUNLUDUR"

Bunun yanında, dünyada tarımın başladığı bereketli topraklara sahip ülkemizin, yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle zaten gıda enflasyonunda dünyada ilk üçte bulunduğu bir süreçte, yaşanan felaket üretimin radikal biçimde düşmesine ve fiyatların daha da artmasına yol açacaktır. Bu zararların en aza indirilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için, etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur.

"TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMELİDİR"

Bu çerçevede, sigorta kapsamındaki ürünlerde hasar tespiti ve ödemeler gecikmeksizin gerçekleştirilmeli, kapsamda olmayan ürün ve üreticiler için başta Tarım Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklar olmak üzere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tüm imkanlarını seferber etmelidir.

Aklım da, gönlüm de kırda ve kentte dar gelirleriyle yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerimizdedir. Geçmiş olsun Türkiye’m"