HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İmamoğlu'ndan 'zirai don' açıklaması: "Etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur"

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ülkenin büyük bir kısmında etkili olan zirai don olayıyla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, etkili önlemlerin acilen devreye sokulması gerektiğini aktardı.

İmamoğlu'ndan 'zirai don' açıklaması: "Etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur"
Melih Kadir Yılmaz

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta tüm tarım bölgelerinde meydana gelen zirai don felaketi, başta meyve ve sebze olmak üzere, çok geniş ölçekteki ekili ve dikili alanlarda büyük zararlara neden oldu.

3838

"ÜRÜN GELİRİNDEN YOKSUN KALMASI BÜYÜK BİR SORUN TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Tüm üretim masraflarını yapmış olan çiftçimizin ürün gelirinden yoksun kalması, üretici ve üretimin devamlılığı açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir.

858

"ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ETKİLİ ÖNLEMLERİN ACİLEN DEVREYE SOKULMASI ZORUNLUDUR"

Bunun yanında, dünyada tarımın başladığı bereketli topraklara sahip ülkemizin, yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle zaten gıda enflasyonunda dünyada ilk üçte bulunduğu bir süreçte, yaşanan felaket üretimin radikal biçimde düşmesine ve fiyatların daha da artmasına yol açacaktır. Bu zararların en aza indirilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için, etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur.

"TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMELİDİR"

Bu çerçevede, sigorta kapsamındaki ürünlerde hasar tespiti ve ödemeler gecikmeksizin gerçekleştirilmeli, kapsamda olmayan ürün ve üreticiler için başta Tarım Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklar olmak üzere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tüm imkanlarını seferber etmelidir.

Aklım da, gönlüm de kırda ve kentte dar gelirleriyle yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerimizdedir. Geçmiş olsun Türkiye’m"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudiler Suriye'nin borcunu ödeyecekSuudiler Suriye'nin borcunu ödeyecek
12 ton kaçak alkol ele geçirildi12 ton kaçak alkol ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.