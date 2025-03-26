İmamoğlu'nu ziyaret eden Yavaş: "Hukuksuzluk daha az ekmek olarak dönüyor"

Bütün belediye başkanları burada. İnşallah bu kötü günler geçecek. Çünkü bizler her zaman şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak, daha yakın zamanda yaptığımız ankette ülkedeki memnuniyet oranı yüzde 58 çıktı.