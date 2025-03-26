İmamoğlu'nu ziyaret eden Yavaş: "Hukuksuzluk daha az ekmek olarak dönüyor"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri (Marmara) Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş, " Ekrem başkanımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dedik. Gayet iyi kendisinin morali ve bugünlerin geçeceğine inanıyor. Moralli gördük. Çünkü suçsuz olduğuna inanıyor " diyen Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bütün belediye başkanları burada. İnşallah bu kötü günler geçecek. Çünkü bizler her zaman şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak, daha yakın zamanda yaptığımız ankette ülkedeki memnuniyet oranı yüzde 58 çıktı.