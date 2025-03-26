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İmamoğlu'nu ziyaret eden Yavaş: "Hukuksuzluk daha az ekmek olarak dönüyor"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.03.2025 15:12
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Silivri (Marmara) Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, çıkıştan açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun gayet iyi ve moralli olduğunu söyleyen Yavaş, tek sığınacakları yerin hukuk olduğunu bir kez daha vurgularken "Hukuksuzluk daha az ekmek olarak dönüyor" diye konuştu.

İmamoğlu'nu ziyaret eden Yavaş: "Hukuksuzluk daha az ekmek olarak dönüyor"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri (Marmara) Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş, " Ekrem başkanımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dedik. Gayet iyi kendisinin morali ve bugünlerin geçeceğine inanıyor. Moralli gördük. Çünkü suçsuz olduğuna inanıyor " diyen Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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  • Bütün belediye başkanları burada. İnşallah bu kötü günler geçecek. Çünkü bizler her zaman şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak, daha yakın zamanda yaptığımız ankette ülkedeki memnuniyet oranı yüzde 58 çıktı.

  • Tabii bu memnuniyet, daha önce başka bir iktidarı, başka bir belediyeyi görmeyen halkta olumlu etki yaptı. Bu da şunu gösteriyor, iktidarı değiştirdiğimiz zaman, zamanda vatandaştaki memnuniyetin artacağı. Dolayısıyla şu anda bizler yüzde 70 civarında vatandaşı yerel olarak yönetiyoruz. Bu da artan memnuniyet sonucu iktidarın değişmesi sonucunu doğuracak.

MELİH GÖKÇEK ÇIKIŞI: "İFADEYE BİLE ÇAĞRILMADI"

  • Hiçbirimiz yargılanmaktan kaçmak niyetinde değiliz. Elbette yargılanabiliriz. Yargılanmanın eşit yapılması lazım. Hukukun siyasallaştığı ortadadır. Ankara'da ben 100'e yakın dosya verdim. Sayın Melih Gökçek'le ilgili hiçbir şey yok ortada. Bugüne kadar ifadeye çağrılmadı.

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  • Hukuksuzluk daha az ekmek olarak dönüyor. Tutuksuz yargılanmanın esas olması lazım. Biz önce cezalandırıyoruz, sonra yargılanacağız diye uğraşıyoruz. Gizli tanıklarla bu işler yürümez. Biz hukuk, hukuk, hukuk diyoruz.

KONSER SORUŞTURMASI

  • 9 mesai arkadaşımız hakkında soruşturma izni verildi. Onlar itirazlarını yapıyorlar. Soruşturma izni kabul edilirse kendilerini savunacaklar. Suç varsa cezasını çekecek.
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