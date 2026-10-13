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İmamoğlu’nun avukatları hapis cezasına itiraz etti, istinafa başvurdu

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, hakaret davasında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Avukatlar, mahkûmiyet kararının kaldırılmasını ve İmamoğlu’nun beraat etmesini talep etti.

İmamoğlu’nun avukatları hapis cezasına itiraz etti, istinafa başvurdu
Devrim Karadağ

Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davasında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

İSTİNAF YOLUNA GİTTİLER

İmamoğlu’nun avukatları, karara karşı istinaf yoluna başvurarak hükmün yeniden değerlendirilmesini istedi.

“YENİ DELİL VEYA SOMUT OLGU AÇIKLANMADI”

İstinaf başvurusunda, mahkûmiyet kararına dayanak oluşturan yeni bir delilin ya da önceki değerlendirmeyi değiştirecek somut bir olgunun ortaya konulmadığı savunuldu.

İmamoğlu’nun avukatları, kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek mahkûmiyet hükmünün kaldırılmasını ve müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.
İstinaf başvurusunun ardından dosyanın üst mahkemedeki inceleme süreci bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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