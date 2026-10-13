Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Raporlu ilaç kullananlar için yeni dönem

Kronik hastalıkları nedeniyle düzenli olarak ilaç kullanan vatandaşların reçete işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulama gündemde. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen sistem, geçerli ilaç raporu bulunan kişilerin yalnızca reçete yenilemek amacıyla sağlık kuruluşlarına yaptığı başvuruları azaltmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği bilgilere göre yeni modelde, hekim tarafından tedavi kapsamında ilk reçete düzenlendikten sonra rapor geçerliliğini koruduğu sürece aynı ilaç için tekrar reçete alınmasına ihtiyaç duyulmayacak. Tedavide herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde hasta, ilacını doğrudan eczaneden temin edebilecek.

Memişoğlu, sistemi 6 aylık rapor üzerinden örneklendirerek hekimin ilk reçeteyi oluşturmasının yeterli olacağını, sonraki süreçte ilaç değişmediği müddetçe hastanın yeniden doktora başvurmasının gerekmeyeceğini belirtti. Bu değişiklikle özellikle sürekli tedavi gören kişilerin reçete işlemleri için sık sık hastaneye gitmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İLAÇLARIN TAMAMI TEK SEFERDE VERİLMEYECEK

Üzerinde çalışılan model, raporda yer alan ilaçların tamamının tek seferde hastaya teslim edilmesini öngörmüyor. İlaçların kullanım miktarlarına uygun şekilde belirli dönemlerde eczanelerden alınabileceği bir sistem planlanıyor.

Buna göre raporu geçerli olan ve tedavisinde değişiklik yapılmayan bir hasta, ilacı bittiğinde yeni reçete almak için doktora gitmek yerine eczaneye başvurabilecek.

İLK AŞAMADA HANGİ HASTALAR KAPSAMA GİRECEK?

Düzenlemenin ayrıntıları üzerindeki çalışmalar devam ederken uygulamanın hangi hastalıkları ve ilaçları kapsayacağı konusunda henüz nihai karar verilmedi.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, sistemin başlangıç aşamasında tansiyon, diyabet, astım ve KOAH gibi düzenli ilaç kullanımının yaygın olduğu hastalık gruplarında uygulanabileceği görüşünde.

Ercanlı'ya göre uygulamanın öncelikle bu gruplarda başlatılması, sistemin işleyişinin görülmesine olanak sağlayabilir. Daha sonraki dönemde ise elde edilen sonuçlara göre farklı hastalıkların da kapsama alınması mümkün olabilir.

Ancak söz konusu dört hastalık şu an için kesinleşmiş bir liste değil. Bunlar Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri'nin uygulamanın başlangıcına ilişkin önerisi niteliğinde. Resmi kapsamın Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemenin ardından belli olması bekleniyor.

BİRDEN FAZLA İLAÇ KULLANAN HASTALAR İÇİN DE KOLAYLIK

Yeni modelin özellikle birden fazla kronik hastalığı bulunan ve farklı ilaçları düzenli olarak kullanmak zorunda olan kişiler açısından önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Farklı ilaçların reçetelerini farklı tarihlerde yeniletmek zorunda kalan vatandaşların yaşadığı zorluklara değinen Bakan Memişoğlu, yeni sistemle bu sürecin daha kolay hale getirilmesini istediklerini belirtti. Uygulamanın özellikle ileri yaştaki hastaların reçete işlemleri nedeniyle sık sık sağlık kuruluşlarına gitme ihtiyacını azaltması amaçlanıyor.

31 BİNDEN FAZLA ECZANE SÜRECE DAHİL OLABİLİR

Türk Eczacıları Birliği de üzerinde çalışılan modele olumlu yaklaşıyor. Birlik Genel Sekreteri Taner Ercanlı, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 31 bini aşkın eczanenin bu sistemin uygulanmasına katkı sağlayabilecek durumda olduğunu ifade etti.

Eczanelerin daha etkin kullanılmasıyla, yalnızca mevcut ilacını yeniden reçete ettirmek isteyen kronik hastaların sağlık kuruluşlarına yaptığı başvuruların azalabileceği değerlendiriliyor. Böylece hastaların işlemlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması da hedefleniyor.

HEDEF 2026 SONU

Yeni uygulamanın 2026 yılı sona ermeden devreye alınması planlanıyor. Bununla birlikte sistemin kesin başlangıç tarihi, kapsayacağı hastalıklar ve uygulamaya dahil edilecek ilaç grupları henüz ilan edilmedi. Dolayısıyla yeni sistem resmen yürürlüğe girene kadar vatandaşlar ilaçlarını mevcut reçete kurallarına göre almaya devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında ise raporu geçerliliğini koruyan hastaların, hekim tarafından tedavilerinde veya kullandıkları ilaçlarda değişiklik yapılmadığı müddetçe her seferinde yeni reçete almalarına gerek kalmadan eczaneye başvurabilmeleri planlanıyor.