Medipol’den kalite ve hasta güvenliğinde uluslararası başarı

Medipol Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik geliştirdiği üç projeyle uluslararası alanda takdir topladı. Washington DC’de düzenlenen JCI Unify 2026 kapsamında, SAFEST programı çerçevesinde hayata geçirilen yoğun bakım, el hijyeni ve hasta çalışan iletişimi projeleri uluslararası iyi uygulama (Best Practice) olarak kabul edildi.

Medipol Sağlık Grubu Kalite Koordinatörü Ayşegül Ergin ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, elde edilen başarının ekip çalışmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinde sürekli gelişim ve güvenli bakım anlayışına katkı sağladığını vurguladı.

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve hasta güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, uluslararası platformlarda da karşılık buluyor. Washington DC’de düzenlenen JCI Unify 2026 kapsamında, Medipol Sağlık Grubu’nun yoğun bakım uygulamaları, el hijyeni takip sistemi ve hasta çalışan iletişimini geliştirmeye yönelik üç projesi, SAFEST programı çerçevesinde “Best Practice” (İyi Uygulama) olarak kabul edildi. Medipol Sağlık Grubu Kalite Koordinatörü Ayşegül Ergin ile Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, bu başarının çalışanların özverili çalışmasının ve sürekli iyileştirme kültürünün bir sonucu olduğunu belirterek uluslararası deneyim paylaşımının daha güvenli ve nitelikli hasta bakımına katkısına dikkat çekti.

ÜÇ PROJE ULUSLARARASI ALANDA İYİ UYGULAMA SEÇİLDİ

Medipol Sağlık Grubu Kalite Koordinatörü Ayşegül Ergin, JCI Unify 2026 kapsamında elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde, “JCI Unify, dünyanın farklı ülkelerindeki sağlık kuruluşlarının kalite ve hasta güvenliği alanındaki iyi uygulamalarını paylaştığı uluslararası bir platform. Bu yıl ABD’nin Washington DC kentinde düzenlenen Unify 2026’ya Medipol Sağlık Grubu olarak davet edildik. Akreditasyon süreci kapsamında, 2026 yılında JCI tarafından geliştirilen SAFEST programı çerçevesinde hastanemizin farklı alanlarında geliştirdiğimiz üç projemiz ‘Best Practice’, yani iyi uygulama olarak kabul edildi. Türkiye’de üç uygulaması JCI tarafından ‘Best Practice’ olarak yayımlanan ilk hastane olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

YOĞUN BAKIM, EL HİJYENİ VE İLETİŞİM PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

Projelerin kapsamına ilişkin bilgi veren Ergin, “Yoğun bakım alanında geliştirdiğimiz bir projemizin yanı sıra el hijyeni takip sistemi ve hasta-çalışan iletişimini geliştirmeye yönelik bir iyileştirme projemiz bulunuyor. Bizim için en önemlisi, hastanemizin farklı alanlarında ekiplerimiz tarafından geliştirilen iyileştirme projelerinin uluslararası alanda da örnek uygulamalar olarak kabul edilmesidir” ifadelerini kullandı.

SAFEST MODELİ KÜRESEL ÖĞRENME VE GELİŞİMİ DESTEKLİYOR

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, Washington DC’de düzenlenen JCI Unify 2026’da konuşmacı olarak yer almanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirterek, “Bu yıl Washington DC’de düzenlenen JCI Unify 2026’da kurumumuzu, mesleğimi ve ülkemizi temsil etmek benim için gerçekten çok özel ve gurur verici bir deneyimdi. Konuşmacı olarak yer aldığım panelin ana teması, güçlü yönlerimizi paylaşarak küresel bir öğrenme topluluğu oluşturmaktı. Bu panelde SAFEST modeliyle ilgili deneyimlerimizi ve modelin kurumumuz üzerindeki etkilerini uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı buldum” diye konuştu.

SAĞLIK KURULUŞLARINA ÖRNEK OLUYOR

JCI denetimlerini yalnızca standartlara uyumun değerlendirildiği süreçler olarak görmediklerini vurgulayan Kapancı, “JCI denetimlerini bugüne kadar her zaman standartlara uyumun değerlendirildiği süreçlerin yanı sıra çok önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı olarak gördük. SAFEST modelinin denetim süreçlerine getirdiği en önemli yeniliklerden biri, geliştirilmesi gereken alanların yanında iyi yaptığımız işlere ve güçlü yönlerimize de sistematik olarak odaklanması. Güçlü yönlerimizin fark edilmesi, çalışanlarımızın emeğinin ve başarılı uygulamalarımızın daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor. Üstelik bu uygulamalar yalnızca kendi kurumumuzla sınırlı kalmıyor, başka sağlık kuruluşlarına da örnek olabiliyor” ifadelerini kullandı.