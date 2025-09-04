İmamoğlu'nun diplomasıyla birlikte onunki de iptal edilmişti: Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay emekli edildi!

18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 28 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ismin diploması iptal edilmişti. O listede dikkat çeken isimlerden biri de Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı olmuştu.

ATAAY EMEKLİ EDİLDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Üniversitesi tarafından Ataay'ın emeklilik başvurusu yapmasının talep edildiğini belirtirken, Ataay'ın emeklilik dilekçesi verdiği ve 50 yaşında öğretim üyeliğini bıraktığı öğrenildi.

Ataay, Türkiye'de aldığı lisans ve doktora diplomaları iptal edilmesine karşın Sorbenne Üniversitesi'nden aldığı doktora diploması geçerliliğini koruyor.

UNVANINI KULLANMAYA DEVAM EDEBİLECEK

18 Mart'ta alınan kararın ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Prof. Dr. Ataay için üniversitede toplanmış ve hocalarına destek açıklamasında bulunmuştu.

Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan Saybaşılı, doktora eğitimini Fransa'da Sarbonne Üniversitesi'nde tamamladığı için Dr. unvanını kullanmaya devam edebilecek.