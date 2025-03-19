İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! "Açık bir ihlal"

Avrupa Parlamentosu'nda önemli bir siyasi güç olan merkezdeki Avrupalı Demokratlar grubu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'den fazla kişinin gözaltına alınmasını kınadı. Grup, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun fotoğrafını "Türkiye'de demokrasi kuşatma altında" notunu paylaştı.

"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞA İŞARET EDİYOR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Belediye Başkanı ve muhalefet lideri @ekrem_imamoglu'nun genel merkezine polis baskını, tüm yardımcıları da dahil olmak üzere 100 kişinin tutuklanması ve gazetecilerin gözaltına alınması, Erdoğan'ın muhaliflere yönelik baskısında tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. İmamoğlu anketlerde önde giderken, bu Türkiye'nin zaten kırılgan olan demokrasisine bir saldırıdan başka bir şey değil.

Sosyal medyayı engellemek, metro istasyonlarını kapatmak ve protestoları bastırmak - bunlar otoriter rejimlerin taktikleridir. Avrupa sessiz kalamaz. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü pazarlığa açık değildir."

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: "AÇIK BİR İHLAL"

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü de, İmamoğlu dahil 100'den fazla kişinin gözaltına alınmasını kınadı. Örgütün Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb, kararı "adalet sistemine yönelik açık bir ihlal" diye niteledi.

Reuters'a konuşan Sinclair-Webb, gözaltıların "muhalefeti engellemeye yönelik siyasi amaçlı soruşturma" olduğunu söyledi.

Sinclair-Webb, İmamoğlu ve gözaltına alınan diğer isimlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.