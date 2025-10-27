HABER

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: "Ellerine ayaklarına bulaştırdılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özeli, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturma kapsamında tutuklanması kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, "Neredeyse 8 ay oldu, ellerine ayaklarına bulaştırdılar. En son yeni çare yeni baştan bir şey yapalım. Casusluk suçlamasıyla vatandaşı inandırırız diyorlar. Hukuku ve Anayasa'yı ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıyayız" dedi.

Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk soruşturması başlatılmıştı. Casusluk soruşturması kapsamında tutuklu Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Savcılık, 3 ismi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

İMAMOĞLU CASUSLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI, ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Karar sonrası CHP lider Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapan Özel, kararın hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Neredeyse 8 ay oldu, ellerine ayaklarına bulaştırdılar. En son yeni çare yeni baştan bir şey yapalım. Casusluk suçlamasıyla vatandaşı inandırırız diyorlar. Hukuku ve Anayasa'yı ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıyayız."

