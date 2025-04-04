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  4. 'İmamoğlu' standında kan dökmüştü! Trabzon'daki bıçaklı saldırıda yeni gelişme

'İmamoğlu' standında kan dökmüştü! Trabzon'daki bıçaklı saldırıda yeni gelişme

04.04.2025 16:16
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Trabzon'da, dün "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganıyla imza toplanan CHP İl Gençlik Kolları standında bıçaklı saldırı gerçekleşmişti. Stanttaki görevliyi bıçakla yaralayan zanlı hakkında yeni gelişme yaşandı.

'İmamoğlu' standında kan dökmüştü! Trabzon'daki bıçaklı saldırıda yeni gelişme

CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bilal Gökalp'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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İŞTE HAKİMLİK KARARI

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

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CHP İL BAŞKANI BAK: SALDIRGANIN TUTUKLANMASI KAMUOYU AÇISINDAN RAHATLATICI BİR KARAR OLDU

CHP İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Adliyesi önünde gazetecilere, dün üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon CHP
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