Uygulama üzerinden milyonlarca kişinin verisinin sızdırıldığı iddia edildi! 15 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında; 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin 'darkweb' üzerinde satışa çıkarıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İbb Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı iddia edildi.

15 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında; programlarda yönetici konumunda olan ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden oluşan, adı geçen 'örgüt yöneticileri' ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne üye olmak' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.Kaynak: DHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır