Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! TELE1'e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ayrıca İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ’a “casusluk” suçundan soruşturma başlatıldı. Yanardağ gözaltına alınırken, Tele1'de polis ekipleri arama yapıyor.

İmamoğlu ve Özkan için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermek üzere hazır edilmeleri yönünde talimat verildi.

TELE1’de Sabah Pusulası programını sunan Gökhan Kayış, TELE1 TV’ye güvenlik güçleri tarafından operasyon yapıldığını canlı yayında duyurdu. Sabah erken saatlerde TEM ekiplerinin kanala geldiğini ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın odasında arama yapıldığı öğrenildi. Yanardağ’ın ise Erkem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mahkeme kararıyla TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; “İstanbul Senin” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan

'İBB HANEM' isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili olarak programlarda yönetici ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden ibaret olup adı geçen örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan iki şüpheli olmak üzere toplamda

(15) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü‘ne üye olmak suçlarından bugün saat: 06.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi tatbik edilmiş olup şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."