İmamoğlu ve Özel'den dikkat çeken 'Kürt' çıkışı! 'Kürtler eşitlik anlayışından şikayetçi'

MHP ile DEM Parti'nin de katılım gösterdiği CHP'nin Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nda CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Konferans ikinci gününde saat 09.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Konferansta Özel ve İmamoğlu'nun 'Kürt' çıkışı damga vurdu. Yapay zekayla konferansa katılan İmamoğlu, Kürtlerin 'kanun önündeki eşitlik' anlayışından şikayetçi olduğunu belirtti. Ayrıca İmamoğlu Kürtlere okullarda Kürtçe'nin, Kürt tarihinin ve edebiyatının öğrenilmesi için ders verilmesi çıkışında bulundu.

"AK PARTİ İKİRCİKLİ BİR TUTUM SERGİLİYOR"

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Eşitsizlikler derinleşiyor. Savaşı yürütenler demokrasi havarisi gibi fiili işgal yapıyor. Gazze'de olan budur. Gerilimi gideren bir iç siyaset gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ikircikli bir tutum sergiliyor. Sorunlar bu anlayışla çözülmez. Örneğin kayyımlık sistemi barış imkanını sabote etmektedir. 19 Mart darbesi sürece yapılan bir sabotajdır.

30 yıl önce alınmış diplomaların iptal edildiği kriz ortamı milletimizde güvensizlik yaratmaktadır. Bahçeli de soruşturmaya tepki gösterdi. İnatlaşmaya dikkat edilmelidir. Komisyon çalışmasını tamamlamalıdır.

"SURİYE'DEKİ KÜRTLER AKRABAMIZDIR, KARDEŞİMİZDİR"

Yurtta barış dünyada barış özdeyişi her zamankinden daha önemlidir. Komşumuz Suriye ağır yıkımlar yaşadı. Çatışmayı, savaşı değil uzlaşıyı savunuyoruz. Türkiye'nin toprak bütünlüğü ekseninde herkesin birlikte yaşaması gerektiğini savunuyoruz. Emperyalist devletler kendi çıkarını düşünüyor. Suriye’deki Kürtler bizim akrabamızdır, kardeşimizdir. Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen yıkıcı söylemleri reddediyorum.

"KÜRT EŞİTTİR TERÖRİST ALGISINI REDDEDİYORUZ"

Kürtleri hedef alan onurlarını zedeleyen, Kürt eşittir terörist algısı yaratmaya yönelik dışlayıcı söylemi reddediyoruz. Emperyalist devletler değil bu toprakların insanları kazanmalıdır. Suriye'den gelen uzlaşma haberi hepimizi sevindirmiştir. Geçmişimiz de geleceğimiz de ortaktır."

"KÜRT TARİHİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİLSİN ÇIKIŞI"

Ekrem İmamoğlu ise konferansa, bir yapay zeka videosuyla dahil oldu. Yapay zeka videosunda İmamoğlu'nun şu sözleri dikkat çekti:

"Resmi ve eğitim dilimiz Türkçe kalmak şartıyla, okullarımızda Kürtçe'nin öğretilmesinin, Kürt tarihinin ve edebiyatının öğrenilmesinin önünü açalım. Eşit vatandaşlığı pekiştirerek Kürt meselesini çözelim önerimin esası budur.

"KÜRT VATANDAŞLARIMIZ EŞİTLİK ANLAYIŞINDAN ŞİKAYETÇİ"

Yanlış anlaşılmak istemem. Özel yasalar çıkarıp Kürt yurttaşlarımıza kolektif haklar verelim demiyorum, aksine buna karşıyım.

Kürt vatandaşlarımızın bir kısmı, kanun önünde eşitliğe indirgenen eşitlik anlayışından şikâyetçi.

Yurttaşları kimliklerine göre ayırıp buna göre hukuksal düzenleme yapmak sorunlarımızı çözmez. Ülkemizi bir etnik ya da dini cemaatler ülkesine çeviremeyiz."