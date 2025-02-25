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  4. İmamoğlu ve Yavaş'tan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyaret

İmamoğlu ve Yavaş'tan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyaret

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
25.02.2025 17:26
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ’ı ziyaret etti.

İmamoğlu ve Yavaş'tan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya giderek Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

İkili daha sonra cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı Çankaya'daki evinde ziyaret etti. Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.

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21 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçlarından açılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ümit Özdağ
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