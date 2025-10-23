İmar planı değişikliği nedir, neden yapılır?

Belediye imar planı birden fazla türe sahiptir. Bu imar planları kanunlarda düzenlenmiştir ve kapsanan alan ile hedefler göz önüne alınarak hazırlanır. Örnek olarak amaçlar ve alana göre en üst kademede olan imar planı "Mekansal Strateji Planı" olarak isimlendirilmiştir. Bir başka imar planı da uygulamalı imar planıdır ve bu plan türü 1/1000 ölçekli ve önceden çizilmiş olan haritaların üzerine işlenebilen planlardır.

İmar planı değişikliği nedir?

Uygulama imar planları bazı durumlarda çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak gereksinime yanıt vermeyebilir ya da uygulamada bazı sorular yaşanabilir. Bu tür durumlarda planın bir kısmının karşılaşılan soruna göre yeniden düzenlenmesi imar planı değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Plan tadilatları plan yapma yetkisi resmi olarak bulunan kurumlar tarafından yapılır. Ayrıca maliklerin başvurmasının bir sonucu olarak da imar planı değişikliği yapılabilmektedir.

İmar planı değişikliği yapabilmek için bazı şartların mevcut olması gerekir. Bu şartlardan bazıları şunlardır:

Yeterliliği bulunan plan müellifinin bulunmaması

Şehircilik ilkeleri, kamu yararı ya da planlama esaslarına aykırılık bulunmaması

İmar planı tadilatı ile bir tek alanda fonksiyonel değişiklik yapılması ve bu sayede plan bütünlüğünün bozulmuş olması

Eşdeğer alanın ayrılmamış olması

Resmi kurum alanlarında yatırımcı olan kurumun görüşünün alınmaması

İmar planı değişikliği neden yapılır?

Resmi imar düzenlemeleri doğrultusunda imar planı değişikliği yapılabilmektedir. Ön görülmüş olan kat sayısının ve yapı alanının arttırılması ve azaltılması yolu ile imar planında değişiklik gerçekleştirilebilir.

Mevcut imar planında değişiklik yapılabilmek için belli parsellerin ya da bölgelerin bazı özeliklerinin değişmesi gerekir. Yapılan bu değişiklikler genel olarak mevcut şartların yeniden değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Planlama hedeflerinin güncellenmesi gerektiği zaman imar planı değişikliği yapılır.

Eğer yapılan imar planı mevcut gereksinimleri karşılaşmıyorsa değişiklik yapılır. Yapılan değişiklik genel planın bir kısmında ya da birden fazla kısmında yapılabilir. Değişiklik uygulamasında amaç mevcut planda yaşanan sorunların giderilmesi tıkanıklıkların açılmasıdır. Ayrıca değişiklik teklifi şehir plancıları tarafından değerlendirilir hazırlanır ve ilgili idari birime sunulur.

Teklif edilen plan değişiklikleri reddedilebilir, olduğu gibi onaylanabilir ya da önerilen değişikliğin de üzerinden bazı değişiklikler yapılarak kabul edilebilir.