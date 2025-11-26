HABER

İmralı ziyaretinde saniye saniye yaşananlar! Hem görüntü alındı hem tutanak tutuldu

Türkiye pazartesi günü tarihi bir günü daha geride bıraktı. Komisyonun kararıyla beraber 3 kişilik heyet İmralı'ya gitti. Ziyaretin perde arkası ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşı Öcalan'la 2 saat 50 dakikalık görüşmenin çoğunluğu soru cevap şeklinde geçti. MİT hem görüntü kaydı aldı hem de tutanak tuttu. İşte o gün yaşananların tamamı...

Ufuk Dağ

Meclis heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşme önceki gün büyük bir gizlilik içinde ve her aşaması planlanarak yapıldı. Önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in İmralı Adası’na gidip gitmedikleri gün boyunca bilmeceye dönmüştü.

'GİZLİ' TUTULDU

İmralı’ya gittikleri duyulmasına rağmen, bu bilgi bir süre teyit edilemedi. İmralı yolculuğunun ‘güvenlik gerekçesiyle’ gizli tutulduğu belirtildi. Ancak, milletvekili heyetinin adaya gideceklerinin işareti aslında bir gün önceden verilmişti. Milletvekillerinin İmralı cezaevi ziyareti için pazar günü Adalet Bakanlığına başvurduğu ortaya çıkınca, görüşmenin de pazartesi yapılabileceği belirtilmişti.

HELİKOPTER 11.00'DE HAREKET ETTİ

Edinilen bilgilere göre, hem Adalet Bakanlığı yetkilileri hem de MİT görevlileri İmralı yolculuğu ve Öcalan’la yapılacak görüşme için teknik hazırlıkları hafta sonu tamamladı. Önceki gün de sabah saatlerinde İmralı’da yapılacak görüşme için milletvekili heyeti önce İstanbul’a gitti. Ardından da MİT görevlilerinin eşliğinde milletvekilleri helikopterle saat 11.00 civarında İstanbul’dan hareket etti.

2 SAAT 50 DAKİKA SORU CEVAP

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre milletvekillerinden önce Adalet Bakanlığından yetkililer İmralı Adası’na ulaştı. Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan milletvekilleri kısa bir hazırlık aşamasından sonra Öcalan’la görüşmek üzere MİT tarafından organize edilen bir salona alındı. 2 saat 50 dakika sürdüğü belirtilen görüşmenin büyük bölümü soru-cevap formatında sürdü.

HEM GÖRÜNTÜ HEM TUTANAK TUTULDU

Görüşme sırasında hem görüntü kaydı yapıldı, hem de MİT tarafından tutanak tutuldu. Milletvekilleri de ayrıca kendi notlarını aldı.

16.00 CİVARI DÖNDÜLER

Görüşme tamamlandıktan sonra milletvekili heyeti yine helikopterle İstanbul’a döndü. Saat 16.00 civarında İstanbul’a inen heyet, İstanbul’da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşmeye gitti. Bu görüşmede hem İmralı’da gündeme gelen konular, hem TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı açıklama, hem de Meclis’teki komisyona yapılacak bilgilendirme konusunda değerlendirme yapıldı.

KOMİSYONUN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Öcalan’a sorulan sorular ve verilen cevaplarla ilgili detaylı değerlendirmelerin bugün gerçekleştirilmesi beklenen TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yapılacağı belirtiliyor. Toplantıda görüşmeye ilişkin tutanakların tamamının açıklanması yerine, heyette bulunan isimlerin komisyonun diğer üyelerini bilgilendirmesi seçeneği üzerinde duruluyor. İmralı’daki görüşmede özellikle örgütün Suriye kolu SDG konusunda Öcalan’ın verdiği mesajların komisyon üyelerine detaylı bir biçimde anlatılacağı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
pkk İmralı Adası Feti Yıldız Hüseyin Yayman MHP Abdullah Öcalan ak parti DEM Parti
