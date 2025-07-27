İnce, Bakan Uraloğlu'nun videosuna tepki göstermişti! Yanıt geldi: "Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin"

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele son sürat devam ediyor. Yangınların yaşandığı yerlerden biri de Bursa. Bölgede çalışmalar sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da çalışmaları yerinde takip ediyor.

URALOĞLU'NUN PAYLAŞIMINA İNCE'DEN TEPKİ GELDİ

Dün bir video paylaşan Uraloğlu, "Spor arası" verdiklerini belirtti ve o anlara ait görüntüleri paylaştı. Uraloğlu'nun paylaşımına ise Muharrem İnce'den tepki geldi. İnce, "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" dedi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN YANIT GELDİ: "YAPTIKLARIMIZI GÖRMEK İSTERSEN AŞAĞIYA BAKABİLİRSİN"

İnce'nin eleştirisine ise Bakan Uraloğlu'ndan yanıt geldi. Uraloğlu İnce'ye cevaben yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Beyefendi... Paylaştığın yürüyüş, yangından 10 saat önce gençlerle yaptığım bir spor etkinliğidir. Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin!

-17.41 Yangın çıkış saati. Gerekli koordinasyonun oluşturulması.

-19.32 Bursa Valiliği; yangınla ilgili koordinasyon toplantısı bilgi paylaşımı

-21.52 Yangın haberi sonrası olay yerinde inceleme.

-00.53 Yangınla ilgili olarak basın toplantısı.

-07.46 Yangın Yönetim Merkezi Koordinasyon toplantısı.

-09.48 Yangın alanı inceleme.

"KONUYU ÖZETLEYEN AYETLE SANA GÜLE GÜLE DİYEYİM"

Bir de konuyu özetleyen ayetle sana güle güle diyeyim;

A’râf Suresi 179:

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla duyamazlar.”