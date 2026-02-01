HABER

İncirliova’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın İncirliova ilçesindeyapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Hürriyet Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Köpek Unsuru’nun da desteğiyle adrese yönelik yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 702 adet sentetik hap, 1 adet tabanca, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.B. (34) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

MHP'den Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

