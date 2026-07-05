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İnegöl’de kene alarmı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun göğsüne kene yapıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

İnegöl’de kene alarmı

Olay, İnegöl’ün kırsal Çayyaka Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki M.T., çiftlikte oyun oynadığı sırada göğsüne kene yapıştığını fark etti.
Durumu fark eden ailesi, çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahaleyle kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı ve olabilecek belirtilere karşı ailenin bilgilendirildiği öğrenildi.

İnegöl’de kene alarmı 1

İnegöl’de kene alarmı 2

İnegöl’de kene alarmı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kene
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