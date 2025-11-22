HABER

İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.Yangın saat 10.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Galip sokakta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi.

İnegöl’de mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Galip sokakta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

