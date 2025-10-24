HABER

İnegöl’deki feci kazada 4 kez kalbi durdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ağır yaraladığı adamın kimliği belirlendi.

Kaza, dün 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden şoför O.Y. (54) yönetimindeki özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kimliği polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu H.H. (45) olduğu tespit edildi. 4 kez kalbi duran adamın kalbi çalıştırılıp Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

