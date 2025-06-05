HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İnfaz yasası sonrası Van’daki cezaevlerinden tahliye oldular

İnfaz düzenlemesini içeren yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Van’daki cezaevlerinden mahkumların tahliyeleri başladı.

İnfaz yasası sonrası Van’daki cezaevlerinden tahliye oldular

"10. Yargı Paketi" olarak bilinen ve infaz düzenlemesini içeren Kanun Teklifi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 19 bin 800 kişiye tahliye imkânı sağlayacağı öngörülen yasa kapsamında cezaevlerinde tahliyeler başladı. Van’da da tahliye işlemleri sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya konuldu. Mahkumlar, işlemlerinin ardından cezaevlerinden çıkmaya başladı.
Konuya ilişkin konuşan Avukat Abdulsamet Göl, infaz düzenlemesinin Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında bazı kanunlardaki değişikliklerle birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. 10. Yargı Paketi’nin aynı zamanda infaza ilişkin önemli düzenlemeler içerdiğini ifade eden Göl, "Özellikle toplumun uzun süredir beklediği bazı özel infaz uygulamaları getirilmiştir. Konutta infaz, hafta sonu veya gece infazı gibi seçenekler; infaz sürecindeki hükümlülerin iş hayatları, ailevi durumları gibi özel şartları gözeterek infazın daha insani ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Bu noktada özellikle şu hususun altını çizmek gerekir: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hariç olmak üzere, ceza infaz kurumu şartlarında tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlar ve engelli bireyler hakkında, eğer toplum güvenliği açısından ağır ve somut bir tehlike oluşturmuyorlarsa, hapis cezalarının konutta infazına, infaz hâkimi tarafından karar verilebilecektir. Bu oldukça önemli bir düzenlemedir" dedi.

Hafta sonu infazı konusunda hükümlünün cezasını infaz kurumunda sadece hafta sonları geçirmek suretiyle tamamlayabileceğini dile getiren Göl, "Gece infazı; akşam 19.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında infaz kurumunda bulunmak kaydıyla gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemeler, iş ve aile yaşamı açısından hükümlülere kolaylık sağlayacak, aynı zamanda infaz sürecini daha esnek ve insani hale getirecektir. Ayrıca hasta, yaşlı, kadın ve çocuklar bakımından da belirli suç türlerinde ve sürelerde konutta infaz yoluna gidilebilecektir. Bu infaz şekilleri, infaz hâkimliği gözetiminde ve Denetimli Serbestlik birimleri tarafından izlenecek; uygulama birer yıllık sürelerle değerlendirilecektir. Uygun şartların devam etmesi hâlinde konutta infaz süresi uzatılabilecektir. Bu kapsamda infaz düzenlemeleriyle birlikte tahliyelerin gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye genelinde ciddi sayıda hükümlünün bu düzenlemeden faydalanarak tahliye edilmesi öngörülmektedir" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir'de yol verme kavgası! O anlar kameradaAtaşehir'de yol verme kavgası! O anlar kamerada
Bakan Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı: "Ülkemizi küresel ölçekte lider haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"Bakan Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı: "Ülkemizi küresel ölçekte lider haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Vatandaş zammın azizliğine uğradı

Vatandaş zammın azizliğine uğradı

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sosyal medyanın konuştuğu video!

Sosyal medyanın konuştuğu video!

İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.