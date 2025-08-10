HABER

İnfial yaratan görüntü! Tepki yağıyor: Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti... Sebebi ise pes dedirtti

Başakşehir'de dükkanlarının önüne bidon bırakılmasına kızan baba ve oğlu, yaşlı kadını darp etti. Yaşlı kadın itip kakılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Sahintepe Gamze Sokak'ta 7 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

İnfial yaratan görüntü! Tepki yağıyor: Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti... Sebebi ise pes dedirtti 1

70 YAŞINDAKİ KADINI DARP ETTİ

İddiaya göre, dükkanın önüne bırakılan "mavi bidon" nedeniyle binada oturan 70 yaşındaki kadınla, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Dükkanın önüne bidonların bırakılmasına kızan kişi, apartmanın kapısını tekmeledi.

İnfial yaratan görüntü! Tepki yağıyor: Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti... Sebebi ise pes dedirtti 2

Yukarıdan bir bardak atılırken, bidonlarını deviren şahıs ve babası, aşağı inen yaşlı kadını darp etti. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İnfial yaratan görüntü! Tepki yağıyor: Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti... Sebebi ise pes dedirtti 3

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Görüntülerde, iki şüphelinin apartman önünde bağrışmaların ardından camları kırdığı, kadının merdivenlerden inmesiyle birlikte itiş kakış yaşandığı görülüyor.

İnfial yaratan görüntü! Tepki yağıyor: Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti... Sebebi ise pes dedirtti 4

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar kısa süreliğine ayrılırken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

İnfial yaratan görüntü! Tepki yağıyor: Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti... Sebebi ise pes dedirtti 5

(İHA)

Başakşehir darp
