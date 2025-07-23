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İngiliz Kraliyet Ailesi yasta! Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni Rosie Roche hayatını kaybetti

İngiliz Kraliyet Ailesi, Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni Rosie Roche'un ani ölümüyle sarsıldı. Prenses Diana'nın yeğeni olan 20 yaşındaki Rosie Roche, aile evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiliz Kraliyet Ailesi yasta! Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni Rosie Roche hayatını kaybetti
MynetYazar

İngiliz Kraliyet Ailesi, acı bir haberle sarsıldı. Prens William ve Prens Harry'nin anneleri Prenses Diana tarafından kuzeni olan Rosie Roche, 20 yaşında hayatını kaybetti. Genç kadının Wiltshire'daki aile evinde ölü bulunduğu bildirildi. Olay, kraliyet ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.

YAKININDA SİLAH BULUNDU

The Sun gazetesinin haberine göre, Rosie Roche'un cansız bedeni annesi ve kız kardeşi tarafından bulundu. Evde yapılan incelemede, Roche'un yakınında bir ateşli silah bulunduğu belirtildi. Polis, ölümün şüpheli olmadığını ve olayda üçüncü bir kişinin dahli bulunmadığını değerlendiriyor. Ancak, olayın tüm detaylarının aydınlatılması için soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Durham Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı öğrencisi olan Roche, gelecek vadeden genç bir isimdi. Ailesi ve arkadaşları, Roche'u sevgi dolu, neşeli ve zeki bir insan olarak tanımlıyor. Ölümü ise yakın çevresinde büyük bir boşluk yaratmış durumda.

Roche'un ölüm ilanı, ailesi tarafından Yorkshire Post gazetesinde yayımlandı. İlanda, Roche "canım kızımız, kardeşimiz ve torunumuz" sözleriyle anıldı. Kraliyet ailesi adına konuşan bir sözcü, Roche'un "çok özleneceğini" ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli tabip Grant Davies, ilk belirlemelere göre ölümde herhangi bir şüpheli unsur bulunmadığını belirtti. Ancak, soruşturmanın tamamlanması ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Prens William ve Harry'nin kuzeni Rosie Roche'un ani ölümü, İngiliz Kraliyet Ailesi'nde derin bir üzüntüye yol açtı. Polis, olayın şüpheli olmadığını belirtse de, soruşturma devam ediyor. Genç kadının ölümü, sevenleri tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık Prens Harry Prens William ingiliz
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