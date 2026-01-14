HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İngiliz medyasından korkunç İran iddiası: "Kasten göze ateş ediyorlar, amaç kör etmek"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

İran'da başlayan protestolar hala sürüyor. Ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde eylemcilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. İngiliz medyası ise İran'da yaşanan olaylarla ilgili korkunç bir iddiayı gündeme getirdi. İngiliz medyasına konuşan Tahranlı bir doktor, protestocuların kasten kafasına ve gözlerine ateş edildiğini öne sürdü ve "Amaç insanları kör etmek, kafalarını kullanılmaz hale getirmek" dedi.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. Rejim karşıtı protestocular sokaklara dökülürken, güvenlik güçleri ve eylemciler karşı kaşıya geldi. Resmi olmayan rakamlara göre iki binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda yaralı olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Öte yandan İngiliz medyası tartışma yaratacak bir iddiayı gündeme getirdi. The Guardian'ın haberine göre başkent Tahran'daki bir göz doktoru, sadece bir hastanede bile silahla gözlerinden yaralanmış 400'den fazla hastanın kayıtlara geçtiğini bildirdi.

İngiliz medyasından korkunç İran iddiası: "Kasten göze ateş ediyorlar, amaç kör etmek" 1

YARALANMALARIN BÜYÜK KISMI BAŞ VE GÖZ BÖLGELERİNDE

Bahsi geçen haberde, hastanelerin kapasitelerinin aşıldığı, acil servislerin silahla vurulmuş protestocularla dolup taştığı belirtildi. Doktorlara göre yaralanmaların büyük kısmı baş ve göz bölgelerinde yoğunlaşıyor.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ KASTANE KAFAYA VE GÖZE ATEŞ EDİYOR"

Haberde Tahranlı bir doktorun demecine yer verildi. Tahranlı doktor, "Güvenlik güçleri kasten kafaya ve göze ateş ediyor. Amaç insanları kör etmek, kafalarını kullanılmaz hale getirmek" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasından korkunç İran iddiası: "Kasten göze ateş ediyorlar, amaç kör etmek" 2

BAZI HASTALARIN GÖZLERİ ALINDI İDDİASI

Çok sayıda hastanın gözlerinin alınmak zorunda kaldığı ve kalıcı körlük yaşadığı belirtildi. İnsan hakları örgütleri benzer bir taktiğin 2022'de "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestolarında da kullanıldığını söylüyor.

BİNLERCE GÖZALTI

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre şimdiye kadar protestolarda 2 bin 571 kişi öldü. Ölenlerin yüzde 90'ının protestocular olduğu vurgulandı. Ayrıca 16 bin 700'den fazla kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

HASTANELER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: "KAN YOK, TIBBİ MALZEME YOK"

Tahran'daki doktorlardan biri, Guardian'a yaptığı açıklamada hastaneleri "savaş filmlerindeki sahra hastaneleri"ne benzeterek "Kan yok, tıbbi malzeme yok. İnsanları koridorlarda, hatta soğukta dışarıda tedavi etmeye çalışıyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnan'dan, Başarır'a çok sert tepki! 'Çantacı' göndermesiİnan'dan, Başarır'a çok sert tepki! 'Çantacı' göndermesi
Su geçirmez CAMPER botta beklenen fırsat geldi!Su geçirmez CAMPER botta beklenen fırsat geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doktor Tahran İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.