İngiliz medyasından korkunç İran iddiası: "Kasten göze ateş ediyorlar, amaç kör etmek"

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. Rejim karşıtı protestocular sokaklara dökülürken, güvenlik güçleri ve eylemciler karşı kaşıya geldi. Resmi olmayan rakamlara göre iki binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda yaralı olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Öte yandan İngiliz medyası tartışma yaratacak bir iddiayı gündeme getirdi. The Guardian'ın haberine göre başkent Tahran'daki bir göz doktoru, sadece bir hastanede bile silahla gözlerinden yaralanmış 400'den fazla hastanın kayıtlara geçtiğini bildirdi.

YARALANMALARIN BÜYÜK KISMI BAŞ VE GÖZ BÖLGELERİNDE

Bahsi geçen haberde, hastanelerin kapasitelerinin aşıldığı, acil servislerin silahla vurulmuş protestocularla dolup taştığı belirtildi. Doktorlara göre yaralanmaların büyük kısmı baş ve göz bölgelerinde yoğunlaşıyor.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ KASTANE KAFAYA VE GÖZE ATEŞ EDİYOR"

Haberde Tahranlı bir doktorun demecine yer verildi. Tahranlı doktor, "Güvenlik güçleri kasten kafaya ve göze ateş ediyor. Amaç insanları kör etmek, kafalarını kullanılmaz hale getirmek" ifadelerini kullandı.

BAZI HASTALARIN GÖZLERİ ALINDI İDDİASI

Çok sayıda hastanın gözlerinin alınmak zorunda kaldığı ve kalıcı körlük yaşadığı belirtildi. İnsan hakları örgütleri benzer bir taktiğin 2022'de "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestolarında da kullanıldığını söylüyor.

BİNLERCE GÖZALTI

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre şimdiye kadar protestolarda 2 bin 571 kişi öldü. Ölenlerin yüzde 90'ının protestocular olduğu vurgulandı. Ayrıca 16 bin 700'den fazla kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

HASTANELER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: "KAN YOK, TIBBİ MALZEME YOK"

Tahran'daki doktorlardan biri, Guardian'a yaptığı açıklamada hastaneleri "savaş filmlerindeki sahra hastaneleri"ne benzeterek "Kan yok, tıbbi malzeme yok. İnsanları koridorlarda, hatta soğukta dışarıda tedavi etmeye çalışıyoruz" dedi.