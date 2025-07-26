İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 22 Temmuz’da hayatını kaybetti.

OZZY OSBOURN ADINA LOKMA DAĞITTILAR

Sanatçının sevenleri, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Şinası Efendi Caddesi’nde lokma dağıtarak anma etkinliği düzenledi.

"ÖLÜMÜNÜN HER YIL DÖNÜMÜNDE DAĞITMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Müzisyenin hayranı Caner Aygün, sanatçının ölümünden üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz. Heavy metalin sıfır noktası diyebileceğimiz bir müzisyen" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır