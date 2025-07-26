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İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı. Müzisyenin hayranı, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz." dedi.

İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 22 Temmuz’da hayatını kaybetti.

İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı 1

OZZY OSBOURN ADINA LOKMA DAĞITTILAR

Sanatçının sevenleri, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Şinası Efendi Caddesi’nde lokma dağıtarak anma etkinliği düzenledi.

İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı 2

"ÖLÜMÜNÜN HER YIL DÖNÜMÜNDE DAĞITMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Müzisyenin hayranı Caner Aygün, sanatçının ölümünden üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz. Heavy metalin sıfır noktası diyebileceğimiz bir müzisyen" dedi.

İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı 3

İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı 4

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana lokma Ozzy Osbourne
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