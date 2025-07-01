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İngiliz vekillerden hükümete çağrı: Ukrayna modeli vize programı acilen Gazze halkına da uygulanmalı

İngiltere'de, aralarında iktidardaki İşçi Partisinden 35 milletvekilinin de bulunduğu toplam 67 parlamenter ve Lordlar Kamarası üyesi, Başbakan Keir Starmer'a bir çağrı yaparak, ailesi İngiltere'de bulunan Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye gelebilmesini sağlayacak Ukrayna modeli vize programının acilen hayata geçirilmesini istedi.

İngiliz vekillerden hükümete çağrı: Ukrayna modeli vize programı acilen Gazze halkına da uygulanmalı

Starmer ve İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a hitaben yazılan mektupta, "Gazze Aile Programı" adı altında bir sistem kurulması ve bunun 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası uygulamaya konulan "Ukrayna Aile Programı"na benzer şekilde işlemesi önerildi. Mektupta, böylece ailesi İngiltere'de bulunan Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye gelebilmesinin mümkün kılınabileceği ifade edildi.

Mektupta, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozup sivillere yönelik bombardıman ve askeri saldırılarını artırdığı, açlığı silah olarak kullandığı ve insani yardıma erişmeye çalışanları hedef aldığı vurgulandı. İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 56 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen mektupta, gerçek can kaybının çok daha yüksek olabileceği hatırlatıldı.

Milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin imza attığı mektupta, Gazze'de vize başvuru merkezinin yıkıldığı ve Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle Filistinlilerin İngiltere'ye ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığı vurgulandı. Mektupta, "Birçok seçmenimizin Gazze'de çocukları, eşleri, anne babaları, büyükanne ve büyükbabaları var. Eğer hızlı hareket edilmezse, bu kişileri bir daha göremeyecekler." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Ukrayna ve Hong Kong'dan kaçanlara kapılarını açtığı gibi Filistinli ailelere de aynı cömertliği göstermesi gerektiği kaydedilen mektupta, "Gazze Aile Programı'nın başlatılması, İngiltere'nin hem tarihsel hem mevcut hem de devam eden sorumluluğunu yerine getirmesi açısından hayati adımdır." değerlendirmesi yapıldı.

Milletvekilleri, İngiltere'nin uluslararası toplumun bir parçası olarak İsrail'in işlediği suçlardan hesap sorulmasını sağlamak için gerekli adımları atması gerektiğinin altını çizdi.

Mektupta, Gazze'den Mısır'a ulaşabilen bazı Filistinlilerin eğitim, sağlık ve barınma olanaklarından yoksun şekilde beklediği, İngiltere'ye güvenli şekilde gelebilmeleri için acilen düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.

İmzacılar arasında iktidardaki İşçi Partisinden 35 milletvekili ile Yeşiller Partisi, Liberal Demokratlar ve İskoçya Ulusal Partisinden milletvekilleri yer alırken, ana muhalefetteki Muhafazakar Partiden yalnızca Lordlar Kamarası üyesi Baroness Helic mektubu imzaladı.

İngiltere'de Mart 2022'de başlatılan ve "Ukrayna Aile Programı" adı verilen vize başvuru programı, Ukrayna vatandaşlarının ve onların İngiltere'de yaşayan akrabalarının sığınma başvurusu yapmasına olanak tanımış ve bu kapsamda yaklaşık 72 bin vize verilmişti. Söz konusu program, 19 Şubat 2024'te sona ermişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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