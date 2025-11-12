HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

İngilizce konuşmaktan çekinen çocukların özgüvenini artırmak için 7 ipucu

İngilizce öğrenen çocuklar bazen yanlış yapma korkusu nedeniyle konuşmaktan çekinebilirler. Bu durum, onların özgüvenini ve iletişim becerilerini olumsuz etkileyebilir. Neyse ki, küçük adımlarla bu kaygıyı azaltmak ve çocukların İngilizceyi daha rahat kullanmalarını sağlamak mümkün. İşte çocukların özgüvenini artıracak 7 etkili ipucu!

İngilizce konuşmaktan çekinen çocukların özgüvenini artırmak için 7 ipucu

1. Hataları öğrenme fırsatı olarak görmelerine yardımcı olun.

Çocuklar genellikle hata yapmaktan korktuklarında konuşmaktan çekinirler. Hataları “başarısızlık” olarak değil, öğrenmenin doğal bir parçası olarak göstermek konuşma motivasyonunu artırır.

2. Günlük hayatta dili küçük adımlarla kullanmalarını sağlayın.

Kısa İngilizce diyaloglar kurmak, evdeki eşyaları İngilizce isimleriyle etiketlemek veya İngilizce şarkılar dinlemek, dili hayatın doğal bir parçası haline getirir. Böylece çocuk dili içselleştirir ve konuşmaktan çekinmez.

İngilizce konuşmaktan çekinen çocukların özgüvenini artırmak için 7 ipucu 1

3. Oyunlaştırılmış öğrenme deneyimlerinden yararlanın.

Oyun temelli eğitim, çocukların öğrenme sürecine eğlenerek katılmalarını sağlar. Bu sayede öğrenme, stresli bir görev olmaktan çıkar ve çocuk dili farkında olmadan öğrenir.

4. Küçük başarılarını kutlayın.

Bir kelimeyi doğru kullandığında ya da kısa bir cümleyi akıcı söylediğinde bunu fark etmek ve övmek, çocukta “yapabiliyorum” hissini güçlendirir. Bu özgüven duygusu konuşma isteğini artırır.

İngilizce konuşmaktan çekinen çocukların özgüvenini artırmak için 7 ipucu 2

5. Sabırlı ve destekleyici davranın.

Ebeveynlerin dili öğrenme konusundaki tutumu, çocuk üzerinde büyük etki yaratır. İngilizceye karşı olumlu bir yaklaşım sergilemek, çocuğun konuşmaya karşı olumlu bir tutum geliştirmesini sağlar.

6. Kısa, basit ve kendi ilgi alanlarına göre kelime ve cümleler öğretin.

İlk etapta uzun cümleler yerine kısa, basit ifadeler kullanmalarını sağlayın ki dile alışması kolaylaşsın. Ayrıca sevdiği konular üzerinden kelime ve cümleler öğrenmesi de motivasyonu artırır.

İngilizce konuşmaktan çekinen çocukların özgüvenini artırmak için 7 ipucu 3

7. Arkadaşlarıyla konuşma fırsatı yaratacak etkinlikler düzenleyin.

Yaşıtlarıyla oyunlar ve aktiviteler sırasında İngilizce konuşmalarını teşvik etmek çocuğun hem özgüvenini yükseltir hem de ileride dışarıdaki insanlarla etkileşim kurarken rahat olmasını sağlar.

Erken yaşta dil öğrenmek, çocuklara yalnızca yeni bir beceri kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda dünyaya farklı gözlerle bakmayı, düşüncelerini özgürce ifade etmeyi ve sosyal çevrelerinde kendilerini güvenle konumlandırmayı da öğretir. Çocukların hata yapmaktan korkmadan iletişim kurabildikleri bir ortamda yetişmeleri hem duygusal dayanıklılıklarını hem de öğrenmeye karşı meraklarını besler.

İngilizce konuşmaktan çekinen çocukların özgüvenini artırmak için 7 ipucu 4

Bu anlayışla yola çıkan Novakid, 4-12 yaş arası çocuklara sunduğu oyun tabanlı ve etkileşimli İngilizce dersleriyle çocukların yalnızca dil öğrenmesini değil, aynı zamanda özgüvenlerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini de hedefliyor. Platform, dil öğrenimini eğlenceli bir keşif sürecine dönüştürerek çocukların hem akademik hem de sosyal yaşamlarında daha güçlü bireyler olmalarına katkı sağlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
İngilizce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

Diğer Haberler

Okullarda ilk ara tatil başladı

Okullarda ilk ara tatil başladı

MEB Başkanı Tekin: "Sınavlarda yapay zeka destekli açık uçlu sorular olacak"

Tekin: "Sınavlarda yapay zeka destekli açık uçlu sorular olacak"

ÖSYM: "Kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir"

ÖSYM'den o iddialara yanıt: "Herhangi bir veri sızıntısı yok"

KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! Ek yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı

KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı!

MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak

MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak

MSÜ Kara Harp Okulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı

MSÜ Kara Harp Okulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.