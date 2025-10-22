HABER

ÖSYM: "Kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığını, kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediğini açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberlere ilişkin ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, "ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.

"ŞİFRENİZİ BAŞKASIYLA PAYLAŞMAYIN" UYARISI

Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

(İHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
