HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Venezuela açıklaması! "Hiçbir şekilde dahil olmadık"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin bu operasyona hiçbir şekilde dahil olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Venezuela açıklaması! "Hiçbir şekilde dahil olmadık"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri harekatı hakkında konuştu. Starmer, Londra yönetiminin bu süreçteki konumuna dair net bir çizgi çekerek, “Şunu söyleyebilirim ki İngiltere bu operasyona hiçbir şekilde dahil olmadı” ifadelerini kullandı.

"TRUMP İLE KONUŞMAK İSTİYORUM"

Mevcut tabloyu hızla gelişen bir durum olarak tanımlayan Starmer, henüz ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmediğini kaydetti. Starmer, “Trump ile konuşmak istiyorum, müttefiklerle de konuşmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığına dair duyurusunu yorumlayan İngiliz Başbakan, olayların seyrine işaret ederek, “Her zaman söylediğim ve inandığım üzere hepimizin uluslararası hukuka uyması gerekir ancak bu aşamada durum çok hızlı gelişiyor. Önce gerçekleri tespit edelim ve sonrasında buna göre hareket edelim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Starmer, bölgedeki 500 kadar İngiliz vatandaşının güvenliği konusuna da değindi. Vatandaşların durumu için diplomatik kanalların devrede olduğunu belirten Starmer, “Büyükelçilikle birlikte onların iyi şekilde gözetildiğinden, güvenliklerinin sağlandığından ve uygun tavsiyeler aldıklarından emin olmak için çalışıyoruz. Bu nedenle büyükelçilikle bu konuda hızlı şekilde çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merin'de yangın! Fabrikada hasar oluştuMerin'de yangın! Fabrikada hasar oluştu
Kadirli'de ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybettiKadirli'de ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Venezuela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.