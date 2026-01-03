İngiltere Başbakanı Starmer'dan Venezuela açıklaması! "Hiçbir şekilde dahil olmadık"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri harekatı hakkında konuştu. Starmer, Londra yönetiminin bu süreçteki konumuna dair net bir çizgi çekerek, “Şunu söyleyebilirim ki İngiltere bu operasyona hiçbir şekilde dahil olmadı” ifadelerini kullandı.

"TRUMP İLE KONUŞMAK İSTİYORUM"

Mevcut tabloyu hızla gelişen bir durum olarak tanımlayan Starmer, henüz ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmediğini kaydetti. Starmer, “Trump ile konuşmak istiyorum, müttefiklerle de konuşmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığına dair duyurusunu yorumlayan İngiliz Başbakan, olayların seyrine işaret ederek, “Her zaman söylediğim ve inandığım üzere hepimizin uluslararası hukuka uyması gerekir ancak bu aşamada durum çok hızlı gelişiyor. Önce gerçekleri tespit edelim ve sonrasında buna göre hareket edelim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Starmer, bölgedeki 500 kadar İngiliz vatandaşının güvenliği konusuna da değindi. Vatandaşların durumu için diplomatik kanalların devrede olduğunu belirten Starmer, “Büyükelçilikle birlikte onların iyi şekilde gözetildiğinden, güvenliklerinin sağlandığından ve uygun tavsiyeler aldıklarından emin olmak için çalışıyoruz. Bu nedenle büyükelçilikle bu konuda hızlı şekilde çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır