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İngiltere Başbakanı Starmer: "Putin'in çizgileri aşması durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça anlaması gerekiyor"

20.03.2025 23:43
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın Ukrayna'da sağlanacak muhtemel bir barış anlaşmasını ihlal etmesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyleyerek, "Putin'in çizgileri aşması durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça anlaması gerekiyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer: "Putin'in çizgileri aşması durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça anlaması gerekiyor"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'nın kuzeybatısındaki Northwood askeri üssünde 30 kadar ülkeden üst düzey askeri yetkiliyle bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna'da sağlanacak bir barış anlaşması çerçevesinde bu ülkeye konuşlandırılacak askerlerin Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına nasıl katkıda bulunabileceği görüşüldü.

Muhtemel bir barış anlaşmasının ardından barışın korunması için Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olan ve "gönüllüler koalisyonu" olarak adlandırılan ülkelerden askeri yetkililerin katıldığı toplantıda, İngiltere Savunma Bakanı John Healey da hazır bulundu.

İngiltere Başbakanı Starmer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı durduracak bir anlaşmanın kalıcı olabilmesi için güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini ifade etti. İngiltere ve müttefiklerinin "siyasi görüşme" safhasından "askeri planlama" safhasına geçtiklerini vurgulayan Starmer, planlamanın bir barış anlaşması sağlanmadan önce "hemen yapılması gerektiğini" söyledi. Starmer, "Güvenlik aranjmanlarının amacı, Rusya'ya ulaşılacak bir anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını net bir şekilde göstermektir" ifadelerini kullanarak, "Bunun için ABD'nin de bunun bir parçası olması gerekli. Çünkü Putin'in çizgileri aşması durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça anlaması gerekiyor. Bu planın amacı, Estonya ve konuşlandığımız diğer ülkelerde olduğu gibi barışı korumaktır" dedi.

Starmer, "Bu çalışmayı yapmamız son derece önemli çünkü kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Arkasında güvenceler olamayan bir anlaşma, Putin tarafından ihlal edilecektir. Bunu biliyoruz, çünkü bu daha önce yaşandı. Bunun tekrar olacağından hiç şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Nükleer denizaltı ziyareti

Starmer, bugünkü toplantı öncesinde ülkenin kuzeybatısında nükleer denizaltıların inşa edildiği Barrow Limanı'nı ziyaret etmişti. Nükleer silah taşıyan bir denizaltıyı ziyaret eden Starmer, son on yılı aşkın bir zaman içerisinde Vanguard sınıfı bir denizaltıya binen ilk İngiliz lider oldu. İngiltere basını, Starmer'ın sıkı koruma altındaki nükleer denizaltıyı ziyaret görüntülerini yayınlamasının Moskova'ya yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını yazdı. Starmer, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmelerin Ukrayna'da gökyüzü, denizler ve sınırların nasıl güvende tutulabileceğine odaklanacağını söylemişti. İngiltere, bu ayın başlarında da 26 ülkenin katıldığı benzer bir zirve organize etmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan İngiltere
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