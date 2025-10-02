İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yetkililer, olayda 2 kişini yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis, saldırgan olduğunu inandıkları kişinin vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Yahudilerin kutsal günü Yom Kippur sırasında yapılan saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti. Satarmer’ın Manchester'daki sinagog saldırısının ardından Kopenhag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 7'nci Zirvesi'nden erken ayrıldığı ve acilen İngiltere'ye döndüğü kaydedildi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır