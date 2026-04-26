İngiltere Kralı Charles'ın ABD'ye ziyareti planlandığı gibi gerçekleşecek

Buckingham Sarayı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırının ardından Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ABD'ye yapacağı ziyaretin planlandığı gibi gerçekleşeceğini açıkladı.

İngiltere Kralı Charles'ın ABD'ye ziyareti planlandığı gibi gerçekleşecek

Buckingham Sarayı, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in de bulunduğu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırı sonrası Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

İngiltere Kralı Charles ın ABD ye ziyareti planlandığı gibi gerçekleşecek 1

İNGİLTERE KRALI CHARLES'IN ABD'YE ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Buckingham Sarayı, Kral ve Kraliçe'nin ABD'ye yapacağı ziyaretin planlandığı gibi gerçekleşeceğini açıklayarak, ziyaretin yarın başlayacağını belirtti. Saraydan yapılan açıklamada, "Gün boyunca Atlantik'in her iki yakasındaki taraflarla yapılan görüşmelerin ardından ve hükümetin tavsiyesi doğrultusunda majestelerinin devlet ziyaretinin planlandığı gibi devam edeceğini teyit edebiliriz. Kral ve Kraliçe, bunun gerçekleşmesi için hızlı bir şekilde çalışan herkese minnettar ve yarın başlayacak ziyaret için sabırsızlanıyorlar" dedi.

İngiltere Kralı Charles ın ABD ye ziyareti planlandığı gibi gerçekleşecek 2

ABD basını, Kral ve Kraliçe'nin bir veya iki etkinliğinde küçük değişiklikler olacağını ancak dört günlük ziyaretin genel olarak planlandığı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerkük'te zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 16 yaralıKerkük'te zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 16 yaralı
Erdoğan ve Trump arasında görüşmeErdoğan ve Trump arasında görüşme

En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

