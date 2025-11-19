HABER

İngiltere, Rus casus gemisini İskoçya'nın kuzeyinde tespit etti: "Ne yaptığınızı biliyoruz"

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus casus gemisi Yantar’ın İskoçya’nın kuzeyindeki kara sularının sınırında tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Yantar bu hafta güneye doğru yol alırsa, kuvvetlerimiz harekete geçmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus Donanması’na ait istihbarat gemisi Yantar’ın son haftalarda ülkenin kara sularına giriş yaptığını ve şu anda İskoçya’nın kuzeyinde seyrettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı John Healey bu sabah, Rus casus gemisi Yantar’ın İskoçya’nın kuzeyinde, İngiltere kara sularının sınırında olduğunu doğruladı” ifadelerine yer verildi.

"TAKİP SIRASINDA LAZERLER YÖNELTTİ"

Açıklamada, Yantar’ın deniz altı kablolarını haritalayan ve sensörleri arkasında sürükleyerek istihbarat toplayan bir gemi olduğu belirtilerek, “Kraliyet Donanması fırkateyni HMS Somerset ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait P-8 uçağı geminin tüm hareketlerini takip etmek üzere görevlendirildi. Takip sırasında Yantar, pilotlarımıza düşük güçlü lazerler yöneltti” denildi.

"SİZİ GÖRÜYORUZ"

Savunma Bakanlığı, bunun yıl içinde Yantar’ın İngiltere sularında görüldüğü ikinci olay olduğunu vurgulayarak, “Bu gemi, kritik su altı altyapımızı tehdit etmek üzere tasarlanmış birçok Rus gemisinden biridir” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın sonunda, Rusya’ya uyarı mesajı verilerek, “Sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Yantar bu hafta güneye doğru yol alırsa, kuvvetlerimiz harekete geçmeye hazır” ifadeleri kullanıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

