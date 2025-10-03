HABER

İnönü'de CHP'li Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye geçti

Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AK Parti'ye geçen İnönü Belediye Meclis Üyesi Murat Dağ, "Gördüğüm lüzum üzerine ve başkanımız Sayın Serhat Hamamcı'nın azimli çalışmaları sayesinde CHP'den istifa ederek büyük bir gururla AK Parti'ye geçtim" dedi.

İnönü Belediye Meclis Üyesi Murat Dağ, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Bu çerçevede, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın katılımıyla tören programı düzenlendi. AK Parti İnönü İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda, Murat Dağ'ın rozetini Başkan Albayrak taktı. Program, akşam yemeği ile sona erdi.

"BÜYÜK BİR GURURLA AK PARTİ'YE GEÇTİM"

İnönü Belediye Meclis Üyesi Murat Dağ, "2024 seçimlerinde CHP'den seçilmiştim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine ve başkanımız Sayın Serhat Hamamcı'nın azimli çalışmaları sayesinde CHP'den istifa ederek büyük bir gururla AK Parti'ye geçtim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen belediye başkanım Sayın Serhat Hamamcı'ya, ilçe başkanımız Sayın Gökhan Aydın'a ve meclis üyelerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"BU KERVANA KATILDIĞINDAN DOLAYI KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "CHP'den partimize katılan kıymetli meclis üyemiz Murat Dağ kardeşimize hoş geldin diyoruz. AK Parti demek hizmet demek, ilçesine ve iline hizmet için çaba göstermek demek. Bu kervana katıldığından dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKLI BİR GURUR İÇERİSİNDEYİZ"

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, şunları söyledi:
"Bugün burada haklı bir gurur içerisindeyiz. Çalışmalarımızdan memnuniyet duyan Murat Dağ kardeşimiz, AK Parti meclis üyesi olarak bizlere katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, teşekkür ediyorum."

"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN BAŞKANLARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN

AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, "AK Parti demek hizmet hareketi demek. Bakanlarımızdan, vekillerimizden, il başkanımızdan ve özellikle de belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir CHP
