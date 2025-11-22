HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İnşaat alanındaki işçi konteyneri alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat alanı önünde bulunan işçi konteyneri alev alarak tamamen yandı.Olay, Yeşilova Mahallesi Sevde Sokak’ta bulunan inşaatın önünde meydana geldi.

İnşaat alanındaki işçi konteyneri alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat alanı önünde bulunan işçi konteyneri alev alarak tamamen yandı.

Olay, Yeşilova Mahallesi Sevde Sokak’ta bulunan inşaatın önünde meydana geldi. İşçiler için yerleştirilen konteynerden aniden yoğun duman yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle konteyneri tamamen sardı. Siyah dumanların gökyüzüne yükselmesi, çevrede yaşayan vatandaşlarda paniğe yol açtı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için hızlı bir çalışma yürüttü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te sorumsuz sürücü 'pes' dedirttiBilecik'te sorumsuz sürücü 'pes' dedirtti
H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.