İnsanlar neye göre solak ve sağlak olur? Buna beyin mi karar veriyor?

Dünyada sağ elini kullanan ve sağlak olan insan sayısı epey çoktur. Bu durum geçmiş dönemlerde sol elini kullananlarda olumsuz etki yaratmış ve bu insanlara sağ elini kullanması yönünde çeşitli baskılar yapılmıştır. Bununla birlikte solak olan kişiler, sol ellerini kullanmasından kaynaklı uğursuz olarak da sıfatlandırılmıştır. Ayrıca solaklığın bir rahatsızlık olduğu konusu da gündeme gelmiştir. İnsanların sağlak ya da solak olmasında etkili olan net bir unsur mevcut değildir.

İnsanlar neye göre solak ve sağlak olur?

İnsanların büyük bir bölümü daha çok sağ eliyle işlerini hallederken küçük bir kısmı ise sol elini kullanır. Genel olarak herhangi bir iş yaparken kişi sol elini daha çok kullanıyorsa ve sol eliyle daha başarılı işler gerçekleştiriyorsa, bu kişiler solak olarak tanımlanmaktadır. Eğer bir kişi verilen işleri sağ eliyle yapıyorsa ve sağ elini sol elinden gözle görülür bir biçimde daha fazla kullanılıyorsa, bu kişiler de sağlak olarak tabir edilir.

Sağlak ile solak arasındaki en temel fark, solakların vücudunun sol tarafını daha fazla kullanması, sağlakların ise vücudunun sağ kısmını daha fazla kullanmasıdır. Çoğu kişi solak ve sağlak olmanın neyden kaynaklandığı konusu üzerine çeşitli araştırmalar yapmaktadır.

Kimi kişinin sağ elini, kimi kişinin ise sol elini daha yaygın kullanmasının sebeplerinden biri beyindir. Bunun dışında konu ile alakalı birçok farklı bilimsel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan çıkan sonuçların bazıları sağlak veya solak olunmasını çevresel unsurlara bağlarken bazıları ise genlere bağlamaktadır.

Bir insan hem solak hem de sağlak olabilir mi?

Bir kişinin hem sağ elini hem de sol elini başarılı bir şekilde kullanabilmesi mümkündür. Aynı anda gerek sağ gerekse sol tarafını kullanan insanlar, ambidexter olarak tabir edilmektedir.

Günlük hayatta karşılaştığımız çoğu birey yaygın olarak sağ tarafını kullanmaktadır. Bazı yapılan bilimsel çalışmalara göre anne karnındaki hormon değerlerinin azlığı ya da fazlalığı, insanların solak olması üzerinde etkin bir role sahiptir. Ayrıca yine yapılan birçok test neticesinde solak olan kişilerin matematik konularında daha iyi oldukları saptanmıştır. Sağ elini kullanan kişilerin ise solaklara kıyasla mekânsal becerileri daha fazla gelişmiştir.

İnsanların ortalama %90 kadarı gündelik işlerini sağ elini kullanarak gerçekleştirmektedir. Kalan %10’luk kısım ise solaklığa yatkın olan kişileri temsil etmektedir. Kişilerin küçüklükten itibaren solak mı ya da sağlak mı olacakları, hangi eli daha fazla kullandığından anlaşılmaktadır.

Buna beyin mi karar veriyor?

Kişilerin sağlak ya da solak olmasındaki en önemli etkenlerden biri beyin olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan beyni sağ ve sol olmak üzere 2 farklı yarım küreden meydana gelmektedir. Beynin sağ bölgesi olarak da isimlendirilen sağ yarım küre bölümü daha baskın olan kişiler sol ellerini kullanmayı tercih ederken, sol yarım küre kısmı daha fazla aktif olan kişiler ise sağ taraflarını etkin bir biçimde kullanmaktadır.

Yapılan bazı çalışmalarda solak olan insanların sağlak olan insanlara nazaran daha akıllı ve zeki olduğu iddia edilmiştir. Daha geniş kapsamlı bilimsel araştırmalarda ise solak olan kişiyle sağlak olan kişi arasında zekâ yönünden herhangi bir farkın olmadığı belirtilmiştir.

Solaklığa yatkın olan bireylerde sağ beyin aktif bir şekilde ön plana çıktığından görsellik veya yaratıcılık gibi konularda daha başarılıdırlar. Sağlak olan kişilerde ise sol beyin bölgesi daha baskın olduğu için dil becerileri daha fazla ön plandadır.