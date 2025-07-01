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İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika'da yayınlandı...

Birçok hastalığa şifa olan arı sütünün, kısır ineklerde gebe kalmayı sağladığı ortaya çıktı. Adıyaman’ın Tut ilçesinde görev yapan Veteriner Hekim Dr. Ali Tekçe’nin öncülüğünde yürütülen araştırma, çocuk sahibi olamayan çiftler için umut ışığı oldu. Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğiyle yapılan çalışmada, önce deney farelerinde sonra 120 kısır inekte başarıyla uygulanan arı sütü tedavisinin, insanlarda da etkili olup olmayacağının araştırılması hedefleniyor.

İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika'da yayınlandı...

Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nden alınan çalışma izinlerinden sonra tıp ve veteriner fakültelerinden akademisyenler ile birlikte çalışmalara başladı. Arı sütlerinin Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Laboratuvarında çalışılmasından sonra ilk olarak rat (deney faresi) sonrasında ise 120 baş kısır ineklerde rektal yoldan kısırlık tedavisi için uygulandı.

İstatistiksel olarak ‘P' değeri anlamlı bulunarak bilimsel değer kazandı. Yapılan bu önemli çalışma Amerika'da bilimsel dergide makale olarak yayınlandı.

İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika da yayınlandı... 1

MALATYA'DA BİR TÜP BEBEK MERKEZİNDE BAŞLANILDI

Hayvanlarda sağlanan başarının ardından çalışmanın üçüncü aşamasına geçildi. Arı sütünün çocuk sahibi olamayan kısır insanlarda da uygulanması için gerekli izinler alındı. Arı sütü empriyo ve spermatoza çalışmalarına Malatya'da bir tüp bebek merkezinde başlanıldı. Türk bilim insanlarının yıllar süren bu çalışmasının üçüncü aşaması da başarılı olursa insanlık için önemli bir buluş elde etmiş olunacak.

İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika da yayınlandı... 2

"ARI SÜTÜNÜ İNSANLARA NASIL UYGULAYABİLİRİZ AŞAMASINA GELDİK"

Konuyla ilgili bilgi veren Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Tekçe, "Öncelikle arı sütüne olan ilgimiz şuradan çıktı. Ardahan Arıcılık Enstitüsünde gördüğümüz bir eğitim esnasında, kısır işçi arılarının arı sütü yedirildikten sonra fertil hale geldiğini yani üremeye uygun olan, uygun hale geldiğini derste işledikten sonra bizde bir fikir oluştu. Biz bu arı sütünü insanlara nasıl uygulayabiliriz aşamasına geldik."

İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika da yayınlandı... 3

"KISIR İNEKLERİN TEDAVİ EDİLEBİLDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Dr. Ali Tekçe, "Onun içinde belirli aşamalardan geçmemiz lazımdı. İlk aşama ratlarda siklofosfamid çalışmasıydı. Biz ratlara yaptığımız arı sütünde olumlu sonuçlar aldıktan sonra bunu bilimsel olarak da yayınladıktan sonra bir sonraki aşama olan süt sığırlarına geldik. Bunun için biz 120 baş hayvan seçtik. Deney, deney gurubu, hasta gurubu ve kontrol gurubu olmak üzere. Hasta guruplarına yanı kısır ineklere yaptığımız arı sütü uygulamasında arı sütünün işe yaradığını ve kısır ineklerin tedavi edilebildiğini tespit ettik. Bunu tezimizde de yayınladık. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de onayladıktan sonra makale havuzuna attık. Amerika da ki kıymetli bir dergi tarafından bir teklif aldık. Bu bilimsel araştırma dergisi bizim makaleyi yayınladıktan sonra biz yaptığımız çalışmanın hem bilimsel temelini oluşturduk hem de insan çalışması olacak olan üçüncü aşamaya da geçmiş olduk."

İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika da yayınlandı... 4

"ARI SÜTÜ KADINLARDA, ÇEŞİTLİ HASTALIKLARIN OLUŞMAMASINI SAĞLAYABİLİR"

Dr. Ali Tekçe, "Şu anda embriyo transferi ve embriyo üretim aşamasında meydana gelen aksaklıkları arı sütüyle önleyebileceğimiz bir çalışma tasarlıyoruz Malatya'da ki tüp bebek merkezinde. Arı sütü kalıntı bırakmayan sorun olduğu için kadınlarda ilerleyen dönemlerde çeşitli hastalıkların oluşmamasını sağlamış olur. İnşallah biz o çalışmalarımızı kısa sürede tamamlar tekrardan bilimsel camiaya faydalı olmuş oluruz" dedi.

İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika da yayınlandı... 5

"ÇAĞIMIZIN HASTALIĞINA BİR DERMAN"

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dr. Ömer Korkmaz ise "Ratlarda deneysel bir çalışma yaptığımızda siklofosfamidin yumurtalık üzerindeki etkisini, olumsuz etkisini arı sütünün çözdüğünü gördük. Bu bizi müthiş heyecanlandırdı. Çünkü çağımızın hastalığına bir derman bulabileceğimizi ön gördük" diye konuştu.

İnsanlık için önemli bir buluş! Arı sütü mucizesi: Kısırlığı tedavi edebilir! Çalışma Amerika da yayınlandı... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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arı sütü kısırlık Adıyaman Üniversitesi Harran Üniversitesi bilimsel araştırma gebelik
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