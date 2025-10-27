Instagram’a çok istenen özellik geldi: Artık izlediğiniz Reels videoları kaybolmayacak!

Instagram, son yıllarda hızla büyüyen Reels deneyimini daha kullanıcı dostu hâle getirmek için önemli bir adım attı. Kullanıcıların sıkça yaşadığı “daha önce izlenen videoyu bulamama” sorununa çözüm getiren platform, nihayet Reels için “İzleme Geçmişi (Watch History)” özelliğini duyurdu.

INSTAGRAM'DAN REELS İÇİN "İZLEME GEÇMİŞİ" ÖZELLİĞİ

Instagram, yaptığı açıklamada, yeni “İzleme Geçmişi” (Watch History) özelliği sayesinde artık daha önce izlediğiniz Reels videolarına geri dönüp bakabileceğinizi duyurdu.

Bu yeni özellikle birlikte, kaydetme fırsatı bulamadığınız videoları yeniden bulabileceksiniz.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Instagram’da daha önce izlediğiniz bir Reels videosuna geri dönmeye çalışıp bir türlü bulamadığınız oldu mu? Artık size yardımcı olacak yeni bir özellik var. ‘Profil’e, oradan ‘Ayarlar’a ve ‘Hareketlerin’ (Your Activity) kısmına giderseniz, artık orada ‘İzleme Geçmişi’ var; böylece bugüne kadar izlediğiniz tüm Reels videolarını görebilirsiniz.”

TIKTOK'TA YILLARDIR VAR AMA...

Instagram'ın rakibi TikTok ise benzer bir özelliğe birkaç yıldır sahip. Ancak Instagram’ın İzleme Geçmişi özelliği, TikTok’unkine kıyasla videoları kronolojik veya ters kronolojik sırayla ya da paylaşılan kişiye göre sıralayabilme imkanı sunuyor.

Ayrıca Instagram'ın İzleme Geçmişi özelliğinde tıpkı TikTok’ta olduğu gibi, İzleme Geçmişinizi tarihe göre, son hafta ya da ay bazında veya belirli bir tarih aralığında sıralayabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz izleme geçmişinizden Reels videolarını silebiliyorsunuz.

BULMAK İÇİN DOLAYLI BİR YÖNTEM KULLANILIYORDU

Instagram, bu özelliğin kullanıcılar tarafından çok talep edildiğini söylüyor. Önceden, kullanıcılar kaybettikleri videolara ulaşmak için verilerini uygulamadan indirip içinden izleme geçmişlerini aramak gibi dolambaçlı bir yol kullanıyordu. Bu yeni özellik ise, kaybolan videoları bulma sürecini daha kolay hale getiriyor ve bu tür dolaylı yöntemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.