Instagram’a yeni özellik geliyor: “Şifreli reels” özelliği yolda! Şifreyi bilmeyen videoyu izlemeyecek...

Instagram’ın test aşamasındaki bu yeni özelliği, Reels videolarına özel bir gizlilik katmanı getiriyor. Kullanıcılar, paylaştıkları videolara bir kod ekleyebilecek ve sadece bu kodu doğru giren kişiler içeriği görüntüleyebilecek. Henüz hikâyeler ve fotoğraflar için bu özelliğin kullanılıp kullanılmayacağı bilinmezken, şimdilik odak noktası Reels videolar gibi görünüyor. Bu adım, özellikle içerik üreticilerin takipçileriyle daha etkileşimli bir bağ kurmasını sağlayabilir.

KULLANICI ETKİLEŞİMİ ARTACAK MI?

“Şifreli Reels” özelliği, kullanıcıların merakını uyandırarak platformdaki etkileşimi artırmayı hedefliyor. İçerik üreticiler, şifreleri takipçileriyle paylaşarak ya da ipuçları vererek izleyicilerini aktif bir şekilde sürece dahil edebilir. Bu yenilik, aynı zamanda markalar ve influencer’lar için yaratıcı kampanyalar düzenleme fırsatı sunabilir. Örneğin, bir şifre avı oyunuyla takipçilerin ilgisi canlı tutulabilir.

HEM MOBİLDE HEM WEBDE TEST EDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, bu özellik Instagram’ın hem mobil uygulamasında hem de web sürümünde test ediliyor. Bu da özelliğin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Ancak Meta’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Dolayısıyla, “Şifreli Reels”in tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsizliğini koruyor.

YENİ ÖZELLİK NE VAAT EDİYOR?

Instagram’ın bu hamlesi, platformun rekabetçi sosyal medya dünyasında fark yaratma çabasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Şifreli içerik fikri, kullanıcıların daha kişisel ve özel bir deneyim yaşamasını sağlayabilir. Öte yandan, özelliğin hikâyeler ve fotoğraflar gibi diğer formatlara yayılıp yayılmayacağı ise merak konusu. Şimdilik gözler, Meta’dan gelecek resmi duyuruda.

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram’ın şifreli Reels hamlesi, platformdaki deneyiminizi nasıl etkiler? Görüşlerinizi bekliyoruz!

(WebTekno)