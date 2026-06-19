Instagram'da devrim! Paylaşım yaparken artık yeni bir seçenek çıkacak

Instagram, kullanıcılarının platformdaki deneyimini daha iyi bir hale getirmek adına yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve WhatsApp ile kardeş platform olan Instagram, son olarak önemli bir yeni özelliğe daha imza attı.

INSTAGRAM'DA YENİ DÖNEM!

Webtekno'da yer alan habere göre Instagram, kaydırmalı gönderilere (carousel), çoklu açıklama özelliği getirdi. Böylece artık kaydırmalı gönderilere çoklu açıklama eklemek mümkün olacak. Diğer bir deyişle bu tarz gönderilerdeki her bir görsele veya videoya ayrı açıklamalar ekleyebileceksiniz. Kullanıcılar kaydırdıklarında açıklamalar değişecek.

INSTAGRAM'DA GÖNDERİLERE ÇOKLU AÇIKLAMA NASIL EKLENİR?

Bu özelliğin kullanımı ise oldukça kolay. Kaydırmalı gönderi oluştururken açıklama kısmında "Çoklu Açıklama" seçeneği göreceksiniz. Buna bastığınızda her bir görsele ayrı açıklama koyabileceksiniz. Özellik bu hafta içinde gelecek, ancak kademeli olarak sunulacak. Bu yüzden herkese ulaşmasının biraz zaman alabileceği söyleniyor. Peki siz Instagram'a gelen çoklu açıklama özelliği için ne düşünüyorsunuz?