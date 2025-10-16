Instagram'da erişilebilirlik sorunları: Kullanıcılar uygulamaya girişte zorlanıyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, 16 Ekim 2025 sabah saatlerinde kullanıcılar için erişilemez hale geldi. Türkiye genelindeki birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yaparken veya mevcut akışlarını yenilerken sorunlar yaşıyor. 'Bir sorun oluştu' uyarısı alan kullanıcılar, sosyal medyada 'Instagram çöktü mü?' sorusunu sıkça dile getiriyor.

Sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Instagram'dan veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, platformlardaki hata raporlarına göre, sorun en çok İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. Bu durum, sorunun bölgesel bir altyapı probleminden kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kullanıcılar, Instagram'a erişmeye çalıştıklarında farklı sorunlarla karşılaşıyor. Bazıları uygulamaya hiç giriş yapamazken, bazıları akışlarını yenileyemiyor, hikayeleri görüntüleyemiyor veya mesaj gönderemiyor. Bildirimlerin geç gelmesi veya hiç gelmemesi de sıkça karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Bu durum, özellikle Instagram'ı iş veya iletişim amaçlı kullanan kullanıcılar için önemli aksaklıklara neden oluyor.

Bu tür erişim sorunları, Instagram'da daha önce de yaşanmıştı. Geçmişte yaşanan benzer sorunlar genellikle kısa sürede çözülmüş ve platform normale dönmüştü. Ancak, bu sefer sorunun ne kadar süreceği ve ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar, Instagram'dan gelecek resmi bir açıklamayı ve sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.