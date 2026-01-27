HABER

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yeni dönem! Parayı veren erişim sağlayacak

Sosyal medya dünyasında kartlar yeniden dağıtılabilir çünkü Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için "Premium Abonelik" modelini test etmeye başlıyor. Yeni sistemde parayı veren bazı özelliklere erişim sağlayacak. İşte detaylar...

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yeni dönem! Parayı veren erişim sağlayacak
Enes Çırtlık

Günümüzde bazı sosyal medya platformları, artık sadece reklam gelirlerine güvenmek yerine, bir abonelik modeli sunup bazı 'özel' özellikleri sadece abone olan kullanıcılarına sunmayı tercih ediyor. Bu model platformlar için önemli bir gelir kapısı haline geliyor. Son olarak ise dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları için de abonelik modeli konusu gündeme gelmiş durumda. Evet, Meta çatısı altındaki Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan bahsediyoruz...

INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK'A ÜCRETLİ ABONELİK GELİYOR

Webtekno'da yer alan habere göre; Meta’nın TechCrunch’a yaptığı açıklamaya göre şirket Instagram, Facebook ve WhatsApp’a premium abonelik sistemleri getirmeyi planlıyor. Bu abonelik sistemlerinin yakında test edileceği belirtilmiş.

Instagram, Facebook ve WhatsApp ta yeni dönem! Parayı veren erişim sağlayacak 1

Ücretli abonelikler, belli özelliklere erişmeyi sağlayacak:

  • Sınırsız izleme listeleri
  • Sizi takip etmeyenleri görme
  • Hikâyeleri sizin izlediğinizi diğer kullanıcıya göstermeden izleme
  • Süper Beğeni
  • Hikâye izleyenler arasında arama yapma

Teknoloji devi, açıklamasında yeni abonelik sistemlerinin üretkenlik ve yaratıcılığın yanı sıra gelişmiş yapay zekâ yeteneklerinin önünü açacağını söyledi. Aylık para ödenmesi gerekecek abonelik sistemlerinde kullanıcılar yeni gelen ve şirket tarafından “premium” olarak nitelendirilen özelliklere erişim sağlayabilecekler. Yukarıda bu özelliklerinden bazılarını görebilirsiniz.

TEMEL ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ OLARAK KALACAK

Meta, temel özelliklerin ücretsiz kalmaya devam edeceğinin altını çizmiş. Yani şu an sunulan hiçbir özelliğin ücretli olmayacağını düşünebiliriz. Bunun yerine yeni gelecek özellikler aboneliklerle sunulacak. Şirkete göre tek bir deneyimle sınırlı kalmayacak, her biri farklı özellikler sunan birden fazla abonelik paketi seçeneği gelecek. Şirketin yakın zamanda 2 milyar dolara satın aldığı Manus’u da aboneliklerin bir parçası yapmayı planladığı aktarılmış.

