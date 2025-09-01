İnternette 'deepfake' videoları nasıl ayırt edilir? Deepfake videoları anlama yöntemleri

Her ne kadar birçok alanda kullanılsa da, zamandan tasarruf ettirerek kişilerin ve kurumların işini büyük oranda kolaylaştırsa da bazı sorunları da beraberinde getiren yapay zeka sistemleri bilinçli ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Aksi takdirde kötü niyetli kişilerin ve kötü amaçlı uygulamaların vereceği bazı zararlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bu zararlı durumlardan biri de internette dolaşan ve yapay zeka sistemleri kullanılarak oluşturulan sahte bazı gönderiler görseller ve videolar olabilmektedir.

İnternette 'deepfake' videoları nasıl ayırt edilir?

Deepfake olarak isimlendirilen teknoloji, yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerinin kullanılması yolu ile meydana getirilen bir medya ögesinin içeriğini manipüle ederek değiştiren bir teknoloji olarak kabul edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu teknoloji eğlenceli olarak görülse de birçok kötü niyetli kişiye de geniş bir alan tanımaktadır. Bir kişinin sesi, görüntüsü, yüz ve beden hareketleri, başka birinin sesi ve hareketleri ile değiştirilerek gerçekçi ama aslında sahte içerikler oluşturulabilmektedir.

Çok çeşitli alanlarda kullanılabilen deepfake teknolojisi film sektöründe de yer edinebilmiştir. Bir oyuncunun rolüne göre görünmesini sağlamaya yardımcı olmak gibi amaçlar ile uygulanabilmektedir. Ancak kötü niyetli kişiler için bu teknoloji yeni dolandırıcılık yöntemlerinin de oluşmasına neden olmuştur. Gerçek bir video ile deepfake teknolojisi ile üretilmiş olan videoları birbirinden ayırmak mümkün olabilmektedir. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Deepfake videoları anlama yöntemleri nelerdir?

Bir videonun deepfake teknolojisi ile üretildiğini ya da üretilmediğini anlamak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şu şekildedir: