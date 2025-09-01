HABER

İnternette 'deepfake' videoları nasıl ayırt edilir? Deepfake videoları anlama yöntemleri

Günümüzde hem bireysel hem de kurumsal olarak kişiler ve firmalar tarafından kullanılabilen yapay zeka sistemleri, gün geçtikte kendine daha geniş alanlar oluşturmaktadır. Dijitalleşen dünyada başat teknolojilerden biri haline gelen yapay zeka hem iş alanında hem de eğlence amaçlı olarak kullanılır hale gelmiştir.

Ferhan Petek

Her ne kadar birçok alanda kullanılsa da, zamandan tasarruf ettirerek kişilerin ve kurumların işini büyük oranda kolaylaştırsa da bazı sorunları da beraberinde getiren yapay zeka sistemleri bilinçli ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Aksi takdirde kötü niyetli kişilerin ve kötü amaçlı uygulamaların vereceği bazı zararlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bu zararlı durumlardan biri de internette dolaşan ve yapay zeka sistemleri kullanılarak oluşturulan sahte bazı gönderiler görseller ve videolar olabilmektedir.

İnternette 'deepfake' videoları nasıl ayırt edilir?

Deepfake olarak isimlendirilen teknoloji, yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerinin kullanılması yolu ile meydana getirilen bir medya ögesinin içeriğini manipüle ederek değiştiren bir teknoloji olarak kabul edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu teknoloji eğlenceli olarak görülse de birçok kötü niyetli kişiye de geniş bir alan tanımaktadır. Bir kişinin sesi, görüntüsü, yüz ve beden hareketleri, başka birinin sesi ve hareketleri ile değiştirilerek gerçekçi ama aslında sahte içerikler oluşturulabilmektedir.

Çok çeşitli alanlarda kullanılabilen deepfake teknolojisi film sektöründe de yer edinebilmiştir. Bir oyuncunun rolüne göre görünmesini sağlamaya yardımcı olmak gibi amaçlar ile uygulanabilmektedir. Ancak kötü niyetli kişiler için bu teknoloji yeni dolandırıcılık yöntemlerinin de oluşmasına neden olmuştur. Gerçek bir video ile deepfake teknolojisi ile üretilmiş olan videoları birbirinden ayırmak mümkün olabilmektedir. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Deepfake videoları anlama yöntemleri nelerdir?

Bir videonun deepfake teknolojisi ile üretildiğini ya da üretilmediğini anlamak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şu şekildedir:

  • Yüz hatları ve mimik hareketlerinin doğal olmaması videonun sahte olduğunu gösterir.
  • Videoda yer alan kişinin gözleri sık olarak sabit bir yere bakıyorsa, göz teması ve hareketlerinde anormallik varsa video sahte demektir.
  • Videodaki kişinin sesi ve dudakları birbirlerine senkronize değilse video sahtedir. Kişilerin söyledikleri ile dudak hareketleri birbirini tutmuyorsa deepfake teknolojisi söz konusudur.
  • Görüntü kalitesinde sorunlar varsa video deepfake teknolojisi ile üretilmiş demektir.
  • -Deepfake teknolojisi ile üretilmiş olan videolarda ışık ve gölge uyumsuzdur. İzlenen videoda kişi ya da kişilerin yüzüne vuran gölgeler ve ışıklar doğal durmuyorsa o video deepfake teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Böylece sahte video olduğu anlaşılır.
  • Çeşitli detaylar insan algılarının ötesine geçebilmektedir. Bu tür durumlar için bazı yapay zeka tabanlı olarak üretilmiş olan algoritmalar geliştirilmiştir. Bu analiz araçları kullanılarak videonun deepfake teknolojisi ile üretilip üretilmediği tespit edilebilir.
