İnternetten araç kiralamak istedi, 500 bin lira dolandırıldı: 5 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden sahte araç kiralama siteleri ve ilanları kullanılarak vatandaşların dolandırılması yöntemine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı. Babasının hastalığı nedeniyle Samsun’da bulunan bir vatandaşın araç kiralamak istemesi üzerine internet ortamında karşılaştığı sahte ilanlara güvenerek ödeme yaptığı ve bu yöntemle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını beyan ederek polise başvurması üzerine ekipler harekete geçti.

Siber polisinin yaptığı araştırmalarda, şüphelilerin internet ortamında araç kiralama hizmeti veriyormuş gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtikleri, araç kiralama vaadiyle ödeme talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul’da A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö. (22) ile Iğdır’da H.P. (28) isimli toplam 5 şüpheli yakalandı. Iğdır’da gözaltına alınan H.P., Iğdır Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla Samsun Adliyesi’ne ifade vererek mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan A.Ç., B.G., Y.İ. ve M.Ö. ise bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır