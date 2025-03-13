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  4. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, İzmir'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, İzmir'de yakalandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 12:35
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İzmir'in Urla ilçesinde, Interpol tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan D.S., yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, İzmir'de yakalandı!

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çeşme Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Bu kapsamda D.S.'nin Interpol tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle arandığı ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi bulunduğu belirlendi. Dün yakalanıp gözaltına alınan D.S., iade işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Urla uyuşturucu
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